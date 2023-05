Rasant, rasanter, Mounted Games! Erstes Turnier in Ströhen

Beim ersten Mounted-Games-Turnier in Ströhen zeigen Reiter und Pferde atemberaubende Wettkämpfe. © RFV Ströhen

Rasanter Pferdesport in Ströhen: Der Reit- und Fahrverein Ströhen richtet mit seiner neuen Sparte zum ersten Mal ein Mounted Games-Turnier aus.

Ströhen – Beim Reit- und Fahrverein Ströhen geht es momentan Schlag auf Schlag. Nach dem großen Reitturnier am Pfingstwochenende richtet der Verein bereits am kommenden Wochenende, 3. und 4. Juni, zum ersten Mal ein Mounted-Games-Turnier aus. Seit Anfang 2022 beherbergt der Verein diese neue Sparte des Reitsports.

Zwölf Reiterinnen und Reitern stellen seither zwei Teams und vertreten den Verein regelmäßig auf Turnieren, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Das Team Ströhen NewLeaf I (Simon Keppler, Kim Jennifer Ingwersen, Mark Skubatz, Danilo Shalow, Tabea Bostelmann) sei im vergangenen Jahr sogar direkt Vizemeister geworden, berichtet der Verein.

Doch was genau sind denn Mounted Games eigentlich? Reiterin Kim J. Ingwersen, aus Ströhen erklärt: „Ein Mounted-Games-Team besteht aus fünf Reitern mit ihren Ponys, wobei pro Spiel immer nur vier Reiter nacheinander zum Einsatz kommen. So hat der Trainer die Möglichkeit, die für das jeweilige Spiel am besten geeigneten Teammitglieder einzusetzen.“ In einem Turnier starten immer sechs bis acht Teams gleichzeitig in einer großen Arena. Das Team, das die Aufgabe am schnellsten fehlerfrei absolviert, gewinnt das Spiel und bekommt die höchste Punktzahl. Im A-Finale treten dann die besten acht Teams des Turniers noch einmal gegeneinander an. „Am Ende der Saison findet dann die Deutsche Meisterschaft statt. Hier werden die Finals anhand der über die Saison erstellten Rangliste aufgeteilt und über vier Runden um den Sieg gekämpft“, erklärt die 25-jährige Konstrukteurin. Bei den Mounted Games gebe es zurzeit mehr als 30 verschiedene Spiele, die in Geschwindigkeits-, Geschicklichkeits-, Paar- oder Aufspringspiele aufgeteilt werden.

Laut Verein stammen die Mounted Games ursprünglich aus Indien und waren dazu gedacht, die Reitersoldaten in Friedenszeiten fit zu halten. Die britischen Kolonialherren standardisierten später die Spielgeräte und erschufen ein Regelwerk, nach dem heutige Turniere ausgerichtet werden. In Deutschland ist der Sport noch sehr unbekannt. Kim Ingwersen vermutet als wesentlichen Grund, dass die Nachwuchsförderung noch ausbaufähig ist und es noch zu wenige Reitschulen gibt, die den Einstieg ermöglichen. „Leider ist es so, dass wir oft lange Wege auf uns nehmen müssen, um zu den Turnieren zu fahren, und die Turniere meist auch über zwei Tage, also Samstag und Sonntag, stattfinden, was viele Leute, glaube ich, erst mal abschreckt.“

Dieses Jahr wird es also erstmals Mounted Games live und in Farbe in Ströhen zu sehen geben. Die Wettkämpfe finden Samstag und Sonntag jeweils ab 8.30 Uhr statt. Die Turnieradresse lautet: Renzeler Weg, Ströhen, der Anfahrtsweg ist ausgeschildert.

„Wir hoffen natürlich auf viele Zuschauer bei unserem allerersten Turnier“, so Kim Ingwersen. Der Eintritt ist frei, für Speis und Trank ist gesorgt und Spannung ist garantiert, verspricht sie.

