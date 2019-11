Wagenfeld/Lemförde – Der kleine Rabe Socke und Gust, der Mechaniker, waren zu Besuch. Am bundesweiten Vorlesetag lasen Rüdiger Scheibe, Bürgermeister der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, und Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye sowie weitere Ehrenamtliche in den beiden Kommunen Sprösslingen im Kindergartenalter aus beliebten Kinderbüchern vor.

„Das Buch gehört meiner Tochter, und ist schon 25 Jahre alt“, beschrieb Scheibe das Druckwerk „Der kleine Rabe Socke: Alles erlaubt? Immer brav sein – das schafft keiner“, das er in der Vorlesestunde im DRK-Kindergarten „Schatzinsel“ in Lemförde vorlas. „Mein Enkel ist jetzt dreieinhalb Jahre alt. Und dieses Buch lese ich ihm gerne vor“, verriet der Samtgemeindebürgermeister, als die Kinder schon gespannt auf den Inhalt warteten.

Rabe Socke hat bald Geburtstag und freut sich auf seine Geschenke, doch er wird ermahnt, dass er nichts bekommen wird, wenn er nicht lernt, artig zu sein. Mit der Hilfe seines Hasenfreundes erstellt er eine lange Liste über das Bravsein und lernt sie auswendig. Als Belohnung feiert er eine „Alles erlaubt“-Party, bei der das artige Verhalten für den Moment in den Hintergrund rückt.

Die Kinder des DRK-Kindergartens lauschten gespannt den Worten Scheibes. Als der Bürgermeister dann auch noch die Bilder des Buches zeigte, waren alle Feuer und Flamme, und versammelten sich rund um das Buch, um auch alles genau zu sehen.

Auch über das richtige Benehmen wussten viele Mädchen und Jungen schon vor der Lesung Scheibes bestens Bescheid: „Man muss immer ,Bitte‘ und ,Danke‘ sagen“, waren sich alle einig. Doch auch das Schimpfwort mit „Sch...“ kannte so manches Kind schon. Als es einem Kind reflexartig rausrutschte, korrigierte es sich sofort selbst: „Das sagt man nicht.“

„Müssen wir jetzt gehen?“, fragte ein Kind fast schon traurig. Aber als der vorlesende Bürgermeister antwortete: „Ich glaube, ihr dürft jetzt spielen gehen“, schwärmten die Kleinen in Windeseile in alle Himmelsrichtungen aus, um zu toben, bevor es zurück in die Gruppen mit ihren Erzieherinnen ging.

Matthias Kreye war in der Kita „Pusteblume“ zu Gast. Vorstellen musste sich der Wagenfelder Bürgermeister bei seinen kleinen Zuhörern nicht. Seine Frage „Kennt Ihr mich denn alle?“ beantworteten sie mit einem lauten „Ja!“.

Nachdem es sich alle im Bewegungsraum teils mit Kuscheldecke oder Kissen auf der großen, weichen Matte gemütlich gemacht hatten, erzählte Kreye die Geschichte von Gust, einem findigen Mechaniker, der sehr geschickt darin ist, aus vorhandenen Dingen etwas Neues zu basteln – einen größeren Motorradsattel für das Nashorn Rico zum Beispiel oder ein Kühlsystem für Frau Kaiser, eine Pinguin-Dame.

Obwohl sie die Geschichte ja eigentlich schon ganz genau kannten, hörten die Kinder gespannt zu und schauten genau hin, wenn Kreye ihnen die Bilder zeigte. Als Gust seine Garage abschloss und Feierabend machte, weil es schon spät war und er ohnehin nichts mehr hatte, was er verbauen konnte, wussten die Kinder sofort: Gleich ist die Geschichte zu Ende.

Lange traurig sein mussten sie aber nicht, denn Kreye hatte noch eine zweite Geschichte mitgebracht. Das Kinderbuch „Was macht meine Gemeinde? Ein Tag mit dem Bürgermeister“, das der niedersächsische Städte- und Gemeindebund herausgegeben hat und das Kreye jedem Kind schenkte, nachdem er auch daraus vorgelesen hatte.

In dem bunten Büchlein begleiteten die Mädchen und Jungen eine Kindergartengruppe bei einem Rundgang mit dem Bürgermeister durch ihre Gemeinde. In kindgerechter Sprache wird erklärt, wofür eine Gemeinde alles zuständig ist. Für den Kindergarten zum Beispiel, das Schwimmbad, die spannende Feuerwehr und die nicht ganz so gut riechende Kläranlage.

Dass es auch einen Rat gibt, dürfte für die Kita-Kinder besonders spannend sein, denn auch sie haben seit Kurzem ein eigenes kleines Parlament. Weil Teilhabe in der „Pusteblume“ großgeschrieben wird, hat jede Gruppe Sprecher gewählt, die sich für die Interessen der Kinder in der Einrichtung einsetzen sollen. Sie können zum Beispiel bei Kita-Leiterin Christiane Gießelmann vorsprechen, wenn sie der Meinung sind, dass es an neuem Spielzeug oder anderen Dingen fehlt. Und das machen sie laut Gießelmann auch ganz selbstbewusst. jr/mer