Dorfolympiade eröffnet Sportwerbewoche des TSV Jahn Ströhen

Pustel beweist das beste Wissen und Geschicklichkeit

© TSV Jahn Ströhen Der Ortsteil Pustel hat sich bei der Dorfolympiade des TSV Jahn Ströhen am besten geschlagen.

Ströhen - Am Ende sahen alle aus wie begossene Pudel. Auch die Gewinner aus dem Ortsteil Pustel. Schuld war die Wasserrutsche, die letzte der fünf Disziplinen bei der Dorfolympiade, in denen sieben Ortsteile um die „Vorherrschaft“ in Ströhen kämpften. Der TSV Jahn Ströhen richtete den ebenso sportlichen wie spaßigen Wettkampf am Sonntagnachmittag bereits zum sechsten Mal aus. Er war der Auftakt zur noch bis Freitag laufenden Sportwerbewoche des Vereins.