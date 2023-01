Jana Jeutes führt Praxis Pohlmann weiter

Von: Melanie Russ

Die Praxis für Physiotherapie und Rehabilitation am Hallen-Freibad in Wagenfeld wird nach dem Tod von Ernst Pohlmann von dessen Tochter Jana Jeutes fortgeführt. Auch die Erweiterung soll umgesetzt werden, allerdings etwas später als geplant. © Russ

Jana Jeutes führt die Praxis für Physiotherapie und Rehabilitation am Hallenfreibad Wagenfeld nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters Ernst Pohlmann wie geplant weiter. Auch der große Umbau, mit dem sie die Praxis um weitere Angebote erweitern möchte, soll erfolgen – allerdings erst ein paar Monate später als ursprünglich geplant.

Wagenfeld – Der Tod von Ernst Pohlmann im Dezember traf die Patienten seiner Praxis für Physiotherapie und Rehabilitation am Hallenfreibad Wagenfeld ebenso unvorbereitet wie das Therapeuten-Team. Viele fragten sich, wie es nun mit der Praxis und den großen Umbauplänen weitergeht, die Pohlmann und seine Tochter Jana Jeutes geschmiedet hatten. Die gute Nachricht vorweg: Die Physiotherapeutin wird die Praxis weiterführen, und auch der Umbau soll wie geplant umgesetzt werden – letzteres allerdings etwas später als vorgesehen. Eigentlich hätten die Arbeiten im Auftrag der Gemeinde Wagenfeld als Eigentümerin des Gebäudes in Kürze beginnen sollen, unter den gegebenen Umständen ist Ende des Jahres als Baubeginn anvisiert.

Die erfahrene Physiotherapeutin Jana Jeutes war im vergangenen Juli zum Praxisteam gestoßen mit dem Ziel, die Praxis auf absehbare Zeit zu übernehmen und ihrem Vater den allmählichen Rückzug aus dem Tagesgeschäft zu ermöglichen. Außerdem sollte eine Modernisierung die Praxis fit für den Generationenwechsel machen. Für die Praxisübergabe hatten sich beide ein gutes Jahr Zeit gegeben.

Doch kurz vor Weihnachten verstarb Ernst Pohlmann unerwartet. Der schwere Schicksalsschlag hat die Pläne der Familie für einen allmählichen Betreiberwechsel über Nacht hinfällig werden lassen. Seit Jahresbeginn sei sie als Wunschnachfolgerin nun in der Verantwortung für die Praxis und das elfköpfige Team, erklärt Jana Jeutes.

„Ich bin in erster Linie unseren Patientinnen und Patienten sehr dankbar, die uns in den zurückliegenden Wochen viel Verständnis entgegengebracht haben“, zeigt sich die 35-Jährige berührt. Auch die Haltung ihres Teams in der Umbruchphase beeindruckt sie sehr: „Alle bleiben an Bord, und wir sind uns einig, den hohen Qualitätsanspruch, den mein Vater hier über Jahrzehnte etabliert hat, gemeinsam zu halten und zu entwickeln.“

Jana Jeutes ist nach eigenen Angaben Physiotherapeutin für die Kindertherapie nach Bobath und auf dem Gebiet der Physiotherapie zertifizierte Heilpraktikerin. Mit ihrem Know-how will sie die bewährten Behandlungsmethoden wie Krankengymnastik, Manuelle Therapie und Bobath-Therapien für Kinder weiterführen, aber auch schon erste eigene Noten hinzufügen. So hält mit Praxishund Ilvy die tiergestützte Therapie Einzug. „In Begleitung des freundlichen Vierbeiners arbeiten viele Therapiebedürftige motivierter mit, entspannen sich leichter und können Therapieerfolge schneller erzielen“, erklärt Jana Jeutes den Hintergrund.

Der Wagenfelder Gemeinderat unterstützt die Pläne und stellt für die Sanierung der rund 40 Jahre alten Praxisräume und einen etwa 200 Quadratmeter großen Anbau insgesamt 1,3 Millionen Euro bereit. Einen Teil des Geldes bekommt sie allerdings zurück. Ein Förderbescheid in Höhe von 470.000 Euro liegt vor. mer