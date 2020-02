Planer: Gegenargumente haltlos

Gewerbegebiet rückt näher: Der Geltungsbereich des Flächennutzungsplans reicht bis an das Grundstück am Gottesgraben heran. Foto: Russ

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Lang ist die Liste der Gründe, die aus Sicht von Claus und Monika Keller sowie ihres Anwalts gegen die Ausweisung des Gewerbegebiets „Zur Mühle“ an der Barver Straße in Wagenfeld sprechen. Nach Einschätzung von Planer Michael Schwarz sind die Argumente allerdings allesamt haltlos und erfordern daher keine Abwägung.

Der Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschuss teilt diese Auffassung und votierte am Dienstagabend einstimmig dafür, die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans für den südlichen Bereich der Fläche zu beschließen. Das letzte Wort hat am 10. März der Rat.

Vor der Abstimmung war Schwarz auf die einzelnen Punkte der Stellungnahme des Ehepaars Keller eingegangen, das an der Barver Straße nördlich angrenzend an der neuen Gewerbefläche wohnt. Es bestreitet zum einen, dass die Gemeinde neue Gewerbeflächen benötigt. Das sei dadurch widerlegt, dass die zuletzt überplanten Flächen „kaum ausgewiesen, schon wieder voll waren“, erläuterte Schwarz. Auch für das neue Gewerbegebiet gebe es bereits Anfragen, ein einzelner Interessent habe sogar eine zweistellige Hektarzahl nachgefragt.

Als „ein bisschen putzig“ bezeichnete Schwarz die Schlussfolgerung des Ehepaars, da ZF ein Werk in Damme schließe, sei nicht absehbar, inwieweit das Werk in Wagenfeld direkt gegenüber dem geplanten Gewerbegebiet erhalten bleibe. Bei einer Werksschließung könne man dort ja neue Betriebe ansiedeln, argumentieren die Kellers. Wie berichtet, hatte ZF mitgeteilt, die Produktion in Damme auslaufen zu lassen und an andere Standorte der Dümmerregion zu verteilen, nachdem der Eigentümer Boge Elastmetall angekündigt hatte, einen Teil des Geländes künftig selbst zu nutzen. Im Raum steht unter anderem, dass die Zapfenfertigung Ende 2021 nach Wagenfeld oder Diepholz verlegt wird.

Auch die Argumente hinsichtlich des Naturschutzes kann Schwarz nicht nachvollziehen. Das Ehepaar beklagt unter anderem, dass auf ihrem Grundstück lebenden Rauchschwalben durch neue Betriebe die Lebensgrundlage entzogen würde. Neue Gebäude könnten Nistmöglichkeiten bieten, der derzeitige Maisacker sei nicht gerade ein „glorreiches Nahrungshabitat“, während der Gottesgraben reichlich Nahrung biete, und Lärm seien die Tiere auch jetzt schon durch die Barver Straße – die am drittstärksten befahrene Landesstraße in der Gemeinde – ausgesetzt, setzte Schwarz dem entgegen. Andere Tiere wie Greifvögel oder Rehe fänden in der Umgebung reichlich Nahrung und Unterschlupf.

„Ob es jemals dazu kommt, dass der Weg ,Am Gottesgraben‘ ausgebaut wird, weiß man heute nicht“, sagte der Planer zu einer entsprechenden Befürchtung des Ehepaars. Das würde dann über einen Bebauungsplan geregelt, derzeit seien die Befürchtungen aber gegenstandslos.

Schwarz abschließend daran, dass zunächst nur der südliche Teil der Gesamtfläche über einen Bebauungsplan nutzbar gemacht wird, deren Erschließungsstraße einen Abstand von etwa 160 Metern zum Hof des Ehepaars haben wird. Daher seien derzeit keine Beeinträchtigungen durch Lärm zu erwarten. Für eine künftige Bebauung des nördlichen Bereichs seien bereits entsprechende Schallkontingente zum Schutz des Keller-Grundstückes und der Siedlung „Vor den Quellen“ vorgesehen.