Auf Perlensuche in der Auburg

Farbe und Form in Harmonie – das kennzeichnet die Bilder von Bärbel Wisloh. Auf Bildtitel verzichtet die Bassumer Künstlerin.

Wagenfeld – Malerei der Bassumer Künstlerin Bärbel Wisloh zeigt der Kulturkreis Auburg ab Sonntag, 8. September, in der Wagenfelder Auburg. Carmen Finkenstädt, Ausstellungsleiterin der Auburg, wird die Vernissage um 14.15 Uhr mit einem einführenden Vortrag eröffnen.

Bärbel Wisloh nutze bei ihrer Malerei die Vielfalt der Pigmente und mische ihre Farben damit selbst, so Finkenstädt. Dadurch entstünden ganz besondere Bilder mit unverwechselbarer Leuchtkraft. Ihre Werke können der informellen Malerei zugerechnet werden. „Die zumeist großformartigen, abstrakten Bilder von Bärbel Wisloh beeindrucken durch ihr Spannungsfeld von Formauflösung und Formwerdung. Weiche, sich überlappende Formen, warme Farben und mehrere Farbaufträge übereinander kennzeichnen die Bilder“, erläutert Finkenstädt.

Die Künstlerin betont, dass ihr der Malprozess selbst wichtig ist. Dabei steht am Beginn des Malprozesses kein bestimmtes Ziel der Bildgestaltung. Auf Bildtitel verzichtet Wisloh folgerichtig ganz bewusst. Es ist eher eine Suche danach, welche Formen und Farben die schöpferische Aktivität im Ergebnis bestimmen. Leiten lässt sich die Künstlerin allein von dem Bedürfnis, Farbe und Form in Harmonie zu bringen. Das mache letztlich den ästhetischen Reiz ihrer Werke aus, so Finkenstädt.

„Ich bin immer selbst neugierig, was sich am Schluss ergibt“, sagt Wisloh über ihre Bilder. Daher hat die Künstlerin ihrer Ausstellung auch den bezeichnenden Namen „Perlentaucher“ gegeben. Eine psychologisierende Interpretation ihrer Bilder lehnt die Künstlerin ab. Nach ihrer Meinung kann jeder Betrachter nur seine eigene Interpretation finden, sozusagen im übertragenen Sinn in die Bilder eintauchen und nach „Perlen suchen“.