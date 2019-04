Osterfeuer durch Wind neu entfacht

Sturmschäden und weiterer Flächenbrand

+ © Feuerwehr/Seeker Die Ortsfeuerwehren Ströhen und Wagenfeld mussten mehrere auf Fahrbahnen gestürzte Bäume entsorgen, wie hier am Birkenweg in Wagenfeld. © Feuerwehr/Seeker

Ströhen/Wagenfeld – Ein weiterer Flächenbrand in Ströhen und vom heftigen Wind umgestürzte Bäume hielten die Ortsfeuerwehren Ströhen und Wagenfeld auch am Dienstag auf Trab. Wie Feuerwehrpressesprecher Jens Seeker berichtet, wurden den Rettungskräften in Ströhen um 13.56 Uhr ein auf eine Fahrbahn gestürzter Baum gemeldet. Nach gründlichem Absuchen der Mindener Straße in Fahrtrichtung Steinbrink sowie Fahrtrichtung Wagenfeld konnten die Kräfte jedoch keinen Sturmschaden feststellen. Im Einsatz befanden sich zwölf Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen unter der Leitung von Tomas Luersen. Der Einsatz war gegen 15 Uhr beendet.