Wagenfelder Ortskern weist ein paar Baustellen auf

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Klinker neben Fachwerk und Stuck, Straßenlampen, Polder und Mülleimer, die nicht zueinander passen, Leerstände entlang der Ortsdurchfahrt – Landschaftsarchitekt Matthias Kolhoff sind im Wagenfelder Ortskern ein paar „Baustellen“ aufgefallen, die im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) angegangen werden könnten. Während eines Infoabends am Mittwoch erläuterte er allgemeine Voraussetzungen und Ziele eines ISEK und gab erste Anregungen für eine Umsetzung in Wagenfeld.

Etwa hundert Bürger waren der Einladung der Verwaltung in das Central-Hotel gefolgt und hörten mit Interesse, wo Kolhoff Verbesserungspotenzial sieht. Im Frühsommer hatte er sich intensiv im Ortskern umgesehen und dabei insbesondere auf die Gestaltung der Bauwerke, Frei- und Verkehrsflächen, Pflasterbeläge, Ausstattung und Vegetation geachtet. Das Ergebnis seiner Bestandsaufnahme: „Der Ortskern ist relativ heterogen.“

Einiges, wie die unterschiedlichen Stile der Hausfassaden, lässt sich nicht ohne Weiteres verändern, an manchen Stellen könnten dagegen schon kleine Veränderungen eine Aufwertung bewirken. Kolhoff sprach unter anderem ein Beet im Bereich der Bushaltestelle am Marktplatz an, das durch Hinweisschilder zugestellt sei und darum kaum Wirkung entfalte. Auch der Marktplatz selbst habe Aufwertungspotenzial.

Die Ausstattungsgegenstände (Leuchten, Polder, Mülleimer) bezeichnete der Landschaftsarchitekt als „buntes Sammelsurium“. Das Pflaster sei ebenfalls nicht einheitlich und hier und da in die Jahre gekommen. Besonders ins Auge gefallen ist dem Planer bei seiner Besichtigung, dass entlang der Ortsdurchfahrt keine Bäume stehen. Die Verwaltung habe das damit begründet, dass in dem Bereich Versorgungsleitungen liegen, so Kolhoff. Eventuell sei dort aber doch etwas möglich.

Als positive Beispiele sprach der Planer unter anderem den Bibelgarten und die Fläche am Sportplatz an, die die Mitglieder von „Lebendiges Wagenfeld“ gestalten möchten. Erste Blumenzwiebeln hatten sie bereits im Frühjahr gesetzt.

Die genannten Punkte wollen Kolhoff und die Verwaltung allerdings nur als Anregungen verstanden wissen. Die Wagenfelder, die ihren Ortskern am besten kennen und wissen, was stört oder fehlt, sind aufgefordert, sich mit ihren Ideen an der Erstellung des ISEKs zu beteiligen, das die Grundlage für die langfristige Entwicklung des Ortskerns bilden soll.

Gelegenheit dazu haben sie in einem ersten Workshop am 10. November. Dann wollen Planer und Verwaltung gemeinsam mit den Bürgern anhand einer Stärken-Schwächen-Analyse einzelne Schwerpunkte wie Wohnen, Gesundheit, Naherholung, Mobilität oder Kultur herausarbeiten.

Die Auswertung der dort gemachten Vorschläge dient als Grundlage für einen zweiten Workshop Anfang nächsten Jahres. Dann sollen in Kleingruppen an Lösungsvorschlägen gearbeitet und nach Möglichkeit erste Maßnahmen definiert werden. „Wir werden auch versuchen, das Gebiet auf einen Bereich einzugrenzen, in dem der größte Handlungsbedarf besteht“, so Kolhoff. Am Ende des Prozesses soll eine in sich schlüssige Aufwertung des Ortskerns stehen, die langfristig Bestand hat.

Das ISEK soll im Frühjahr 2019 fertiggestellt sein, um bis zum Stichtag am 15. Juni einen Förderantrag stellen zu können. „Wir wissen noch nicht, welches Programm wir ansteuern. Das hängt von den Vorschlägen ab“, erklärte Bürgermeister Matthias Kreye. Die Zeit sei im Moment günstig, die Fördertöpfe seien gut gefüllt, ist er vorsichtig optimistisch, dass die Gemeinde auf Geld vom Land zählen kann. Um ganz sicher zu gehen, dass die Verwaltung in die richtige Richtung steuert, wird er den groben Rahmen des ISEK in der nächsten Woche mit dem Amt für Landesentwicklung in Hildesheim absprechen.

Der erste Workshop ist für Samstag, 10. November, von 10 bis etwa 17 Uhr im Landhaus Wiedemann vorgesehen. Wer sich daran beteiligen möchte, kann sich bis zum 6. November unter Telefon 05444/98810 oder per E-Mail an isek@wagenfeld.de anmelden. Alle Termine und Unterlagen zum ISEK sind auf der Internetseite der Gemeinde einsehbar.

www.wagenfeld.de