Wagenfeld - Von Melanie Russ. Sie verrichtet ihren Dienst stetig und zuverlässig im Verborgenen. Die Besucher bekommen sie nie zu Gesicht, verschwenden vermutlich keinen einzigen Gedanken an sie, während sie im Wagenfelder Hallenfreibad ihre Bahnen ziehen. Doch ohne die Badwassertechnik wäre das Badevergnügen gar nicht möglich. Denn sie sorgt für konstant sauberes Wasser. Seit Kurzem schlägt ein neues, riesiges Herz im Keller des Hallenfreibads, neue leistungsstarke Nieren reinigen das Beckenwasser und pumpen es durch neue Adern zurück.

In diesen Tagen laufen im Keller ebenso wie in den Umkleideräumen und im Eingangsbereich die letzten Arbeiten, damit das Hallenbad am Montag, 2. September, wieder öffnen kann.

Die alte Badewassertechnik musste dringend ersetzt werden, weil sie nach mehr als 30 Jahren etwas inkontinent geworden war. Es ist mit veranschlagten rund 440 000 Euro der kostspieligste Teil der Sanierung. Der Austausch war gewissermaßen eine Operation am offenen Herzen, denn während im Keller unter Hochdruck gearbeitet wurde, lief der Betrieb des Freibeckens, dessen Filtertechnik schon 2015 erneuert worden war, seit Juni weiter.

Neue Anlage kann mehr

Die neue Anlage ist nicht nur deutlich größer und effizienter, sie kann auch mehr als die alte. Sie ist quasi ein eigenes kleines Klärwerk, das das Wasser über mehrere Filter soweit reinigt, dass es in den Regenwasserkanal eingeleitet werden kann. Sensoren kontrollieren kontinuierlich die Qualität und können das Wasser automatisch in den Abwasserkanal umleiten, wenn die Filter nicht richtig arbeiten oder gerade gewartet werden.

Das Wasser aus dem etwa 680 000 Liter fassenden Hallenbecken und aus dem Rückschwallbecken wird zunächst in die neue Zwei-Kammer-Filteranlage gepumpt. Die hat ordentlich zu tun. Pro Stunde fließen 180 000 Liter, also etwa ein Drittel des Beckeninhalts, durch verschiedene Kiesschichten. Zwei starke Pumpen transportieren das Wasser anschließend zurück. „Wir sparen mit den neuen Pumpen etwa 20 Prozent Strom“, erläutert Detlef Cordsen. Der Diplom-Ingenieur aus Stuhr ist der Fachplaner für die Badewassertechnik.

Alle drei Tage muss die Filteranlage gespült werden. Das Wasser fließt dann in den benachbarten Schlammwasserbehälter und bleibt dort zwei bis drei Stunden, damit sich Stoffe wie Hautzellen am Boden absetzen können. Im Laufe von zwölf Monaten sammeln sich etwa fünf Zentimeter Schlamm an, die einmal jährlich entfernt werden. Das saubere Oberflächenwasser wird abgepumpt und fließt über einen Kies- und einen Aktivkohlefilter in den Regenwasserkanal.

Alle Werte und Informationen zur Anlage laufen auf einem riesigen Server zusammen. Über ein Tablet hat Badbetriebsleiter Christian Möllers jederzeit alle Daten im Blick.

Helle Umkleideräume

Greifbarer für die Besucher ist dagegen die Sanierung der Umkleideräume und des Foyers. Der dunkle 80er-Jahre-Charme wird durch helle Wände, Böden und Decken ersetzt. Einen ersten Eindruck von neuen, freundlichen Ambiente bekommen die Badegäste bereits im fast fertigen Foyer. „Wir verwenden überall helle, warme Farben, damit sich die Besucher gleich willkommen fühlen“, erklärt Oliver Keese, der für alle Sanierungsarbeiten jenseits der Wassertechnik verantwortlich ist.

Zugang zum Foyer gewährt eine automatisch öffnende, barrierefrei Glastür. Direkt am Eingang wird ein Monitor über alles Wissenswerte informieren: Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Wetter und ähnliches. Die bisherigen Stellwände für Vereinsnachrichten werden ebenfalls durch große Monitore ersetzt.

In den Umkleideräumen soll bis Ende nächster Woche die Schlussmontage abgeschlossen sein. „Das ist sportlich“, gibt Keese zu. Aber er ist zuversichtlich, dass bis zum 2. September bis auf eventuelle kleine Restarbeiten alles fertig ist.

Das Hallenbecken selbst bereitet Badbetriebsleiter Christian Möllers in diesen Tagen für den Betrieb vor. Es wurde bereits mit Wasser befüllt, in den nächsten Tagen wird das Gesundheitsamt die Wasserqualität prüfen – und dann kann es endlich wieder losgehen.