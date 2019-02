Olaf Kleinhans folgt Armin Pluge

Wagenfeld - Einmal Hand heben reichte. Anschließend zufriedene Gesichter und ein schlichtes „gut is“ am Samstagmorgen im Wagenfelder Feuerwehrdomizil. Mit Olaf Kleinhans hatte sich ein neuer Gemeindejugendfeuerwehrwart gefunden, der Armin Pluge nach 15 Jahren in diesem Amt ablöste. Pluge stand aus persönlichen und beruflichen Gründen für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung.

Kleinhans vorgeschlagen hatten die Jugendwarte der Jugendfeuerwehren Wagenfeld und Ströhen sowie deren Stellvertreter. „Die Wahl erfolgte einstimmig“, freute sich Wagenfelds Ortsbrandmeister Amon Windhorst. Mit der Wiederwahl von Sascha Riedemann (Ströhen) als Stellvertreter war die Führungsspitze schnell für die nächsten drei Jahre komplett.

Olaf Kleinhans war bereits von 2000 bis 2012 stellvertretender Jugendwart der Wagenfelder Jugendfeuerwehr gewesen. Auch dieses Amt hatte er seinerzeit von Armin Pluge übernommen, der von 1997 bis 2000 den Stellvertreterposten in Wagenfeld bekleidete und von 2000 bis 2015 15 Jahre an der Spitze stand. Zudem fungierte er von 2004 bis Anfang 2019 als Gemeindejugendfeuerwehrwart. „Die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen, ihre Motivation und ihre Begeisterungsfähigkeit machen früher wie heute unvermindert Spaß. Daran hat sich nicht geändert“, so Pluge. Er sei dankbar, dass man all die Jahre keine Zuwachsprobleme gehabt habe.

Im Namen aller Jugendwarte sprach Amon Windhorst Pluge für die lange Dienstzeit großen Dank und seine Anerkennung aus und überreichte dem scheidenden Gemeindejugendwart einen Präsentkorb und einen Blumengruß für Ehefrau Mona. Olaf Kleinhans und Sascha Riedemann gratulierte Windhorst zu ihren Ämtern und freute sich, dass alle Jugendwarte der weiteren Zusammenarbeit froh gestimmt entgegenblickten. art