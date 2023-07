Oberauerort siegt bei der Ortsteil-Olympiade

Von: Simone Brauns-Bömermann

Der Ortsteil Oberauerort holt sich den Sieg bei der Ortsteil-Olympiade und darf nun an seinem Ortseingang das „Ortsteil-Olympiade Gewinner Sportwerbewoche TSV Jahn Ströhen“ aufstellen. © Conny Segelhorst

Die Sportwerbewoche des TSV Jahn Ströhen ist wieder mit einer Riesengaudi gestartet: der Ortsteil-Olympiade. Gewonnen hat Oberauerort.

Ströhen – Das Bild beim Blick auf den Sportplatz in Ströhen sagt „Bunt“. Bunte Schirme wahlweise als Regen- oder Sonnenschirme genutzt und bunt gemischte Mannschaften aus sieben Gruppen (Ortsteilen) von Ströhen spielen traditionell gegeneinander in der Ortsteil-Olympiade. In diesem Jahr nahm der Ortsteil Hakenmoor aufgrund der Ferien nicht teil. Jeder möchte das begehrte Ortseingangsschild mit dem Aufdruck: „Ortsteil-Olympiade Gewinner Sportwerbewoche TSV Jahn Ströhen“ haben. Der Vorjahressieger „Butzendorf“ musste am Sonntagabend das Treppchen für den Ortsteil „Oberauerort“ räumen.

Ausrichter der spaßigen Olympiade ist seit Jahren der Turn- und Sportverein Jahn Ströhen. Das bewährte Team um Cheforganisator Sören Bürger, zweiter Vorsitzender des TSV, hatte sich erneut fünf spannende Mannschaftsspiele und vier Fragerunden einfallen lassen. Das wechselhafte Wetter mit Regengüssen und Sonnenschein machte den Ströhern nichts aus. Mit Teamgeist stürzten sie sich in die Gruppenspiele.

Pünktlich zur Kaffeezeit starteten die Spiele mit sieben altersgemischten und motivierten Mannschaften. Immer flexibel reagierte das Leitungsteam auf die Wettervorhersage: „Wir können das Nagelbrettspiel gleich im Zelt machen, lasst mal das Spiel ,Wasser über Kopf‘ in der Sonnenphase durchziehen.“

Action- und Fragerunden sind bei der Ortsteil-Olympiade im Wechsel angeordnet, dazwischen gibt es immer wieder Pausen zum Verschnaufen und Sammeln. Bei den Fragerunden herrschte absolutes Handyverbot. Stattdessen mussten die Mannschaften auf ihre Schwarmintelligenz und ihr Ortswissen setzen. Das war ganz besonders bei den zwölf Fragen „Was war los in Ströhen?“ gefragt. Wie zum Beispiel: „Seit wann gibt es den Moorpadd?“ (2009). „Welche neue Sparte hat der Reitverein?“ (Mounted Games). „Wie viele Stelzenhäuser hat der Tierpark?“ (15) oder „Wie hieß das aktuelle Stück der Fierobendspeelers?“ (Vulle Pangschon mit Familjenanschluss).

Beim Spiel „Wasser über Kopf“ gab’s für die Teilnehmer und die Zuschauer am meisten zu lachen. © Brauns-Bömermann

Aber auch die Spiele hatten es in sich: Es galt, ein geflochtenes Seil als Team zu entwirren, ohne es loszulassen, eine Schwammstaffel zu meistern und Schrauben und Nägel in einem Brett zu versenken. Beim Spiel „Wasser über Kopf“ war Regenschutz oder „Bin-eh-schon-nass-Einstellung“ gefragt. Das Spiel war besonders für die Zuschauer gut für die Lachmuskeln. Die Gruppen hatten dabei ganz unterschiedliche Herangehensweisen: Während einige auf Zeit die Eimer über dem Kopf an den Hintermann entleerten, dabei viel Wasser verplanschten und nass wurden, fand eine andere Gruppe ihre ganz persönliche Strategie. Die zwei sehenden Anweiser manövrierten die vier blinden Ausführenden in der Art eines Galeeren-Trommlers durch das Spiel. Das funktionierte so gut, dass kaum Wasser verloren ging. Am Ende gewann die Mannschaft, die das meiste Wasser sammeln konnte.

Ob jeder Ströher mit den richtigen Schuhen und zwei gleichen nach Hause kam, entschied das letzte Spiel „Schuhsalat“. Alle Spieler mussten ihre Schuhe in ein Forum legen und auf Kommando den durchmischten Haufen durchforsten, um die eigenen wiederzufinden. Erst wenn die gesamte Gruppe mit den passenden Schuhen am Tisch saß, war das Spiel beendet.

Als Sieger aus der Ortsteil-Olympiade 2023 ging Oberauerort hervor. Er gewann vor Lager, Dorf Mitte I, Dorf Mitte II, Pustel, Rehersort und Butzendorf.

So geht’s weiter in der Sportwerbewoche

Von Montag bis Mittwoch geht es jeweils um 18 Uhr mit dem Brennball-Turnier der Ströher Vereine auf dem Sportplatz weiter. Die Sieger werden nach den Endspielen am Mittwoch beim Bergfest gekürt. Für die Musik sorgt das Musikteam. Nach einer Pause am Donnerstag endet die Sportwerbewoche am Freitag mit dem Elfmeterschießen und dem anschließenden Zeltfest. Eine Mannschaft besteht aus mindestens fünf Personen inklusive Torwart. Es wird eine Startgebühr von 15 Euro pro Mannschaft eingesammelt, die als Gewinnprämien wieder ausgezahlt wird. Außerdem erhält jedes Team einen Metergutschein. Die Anmeldung beginnt am Freitag um 17.30 Uhr.