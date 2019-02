Noch kleines Fragezeichen hinter 72-Stunden-Aktion

Ströhen - Nach zehn Jahren hat sich Ann-Kathrin Meier aus dem Vorstand der Landjugend Ströhen verabschiedet. Als ihre Nachfolgerin wählten die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung des Vereins im Landgasthaus Kastens Mona Barg zur zweiten Vorsitzenden.

Neu in der Führungsebene ist außerdem Marie Henke, die fortan den Posten der stellvertretenden Kassenwartin übernimmt. Merle Hilgemeier, die bisher dieses Amt innehatte, ist auf den Posten der Kassenwartin gerückt. Den hatte Vivian Ahrens zuvor niedergelegt. Der erste Vorsitzende Jan Summann wurde ebenso wie Schriftführerin Paulina Scholz wiedergewählt.

„Es war ein erfolgreiches Jahr mit vielen neuen Mitgliedern“, meinte der stellvertretende Schriftführer Julien Hodde in seinem Jahresbericht. Höhepunkt waren die Buntmachzeit und das Erntefest mit dem Erntekönigspaar Marieke Diepholz und Robin Plenge. Der Vorstand bedauerte allerdings, dass die Kohltour und die Planwagentour mangels Beteiligung ausgefallen waren. Er hofft, dass sich in diesem Jahr mehr Mitglieder beteiligen.

Auf der Tagesordnung standen auch Ehrungen für ehemalige Vorstandsmitglieder. Das waren neben Ann-Kathrin Meier, die seit 2009 im Boot war, Vivian Ahrens (sechs Jahre im Vorstand) und Lena Meyer (zwei Jahre im Vorstand). Letztere hatte ihre Posten bereits bei der Versammlung im vergangenen Jahr niedergelegt. Die Geehrten erhielten Blumen und Präsente.

Die Kassenprüfer Jannik Melloh und Katharina Schmidt bescheinigten dem Vorstand eine gut geführte Kasse. Im nächsten Jahr wird Celine Fiedler die Kasse zusammen mit Melloh prüfen.

An der Versammlung nahmen 37 Personen teil. Sie diskutierten unter anderem darüber, ob die Ströher Landjugend in diesem Jahr an der 72-Stunden-Aktion teilnehmen möchte. An Motivation mangelt es den jungen Männern und Frauen nicht - aber möglicherweise an Helfern. Denn während des Zeitraums der Aktion, 23. bis 26. Mai, sind viele Mitglieder nicht in Ströhen - insbesondere viele, die volljährig sind und somit Auto fahren können.

Die Anwesenden waren sich einig, dass sie trotzdem ein Projekt stemmen könnten, wenn auch kein so großes wie bei den bisherigen 72-Stunden-Aktionen. Allerdings entscheidet die Landjugend bei dieser Aktion nicht selber, welches Vorhaben in Angriff genommen wird. Sie kann lediglich Wünsche äußern. Das letzte Wort hat ein sogenannter Agent. Wer das ist, bleibt bis zum Beginn der Aktion geheim. Viele der Anwesenden sprachen sich dafür aus, trotz der Bedenken mitzumachen, und zu hoffen, dass der Agent, üblicherweise ein bekannter Ströher, nur eine kleine Aufgabe stellt. Endgültig gefallen ist die Entscheidung, ob die Landjugend mitmacht, aber noch nicht.

In Zusammenhang mit der 72-Stunden-Aktion dankte die Landjugend der Nachbarschaft vom Hakenmoor, die sich super um den Rastplatz kümmere, den die Ströher Landjugend bei der letzten Aktion an der Straße Hespos Wehr errichtet hatte.

Weitere Dankesworte richtete der Vorstand an Alina Henke und Mona Barg, die sich in besondere Weise beim Sonntagsprogramm einbringen würden. In diesem Jahr fordert die Landjugend beim Sonntagsprogramm andere Vereine wieder unter dem Motto „Wetten, dass?“ zu verschiedenen Spielen heraus. Wer Erntekönigin wird, steht noch nicht fest.

Aufgrund von Terminüberschneidungen mit dem Reitverein hat die Landjugend den Termin für das Erntefest 2019 eine Woche vorverlegt. Im Gegenzug hat sich der Reitverein mit einer Spende erkenntlich gezeigt.