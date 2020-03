Noch dichter dran an der Arbeitswelt

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen der Region nimmt bei der Oberschule Wagenfeld seit vielen Jahren einen wichtigen Platz ein. Ab der achten Klasse kommen die Schüler über erste Praktika mit Arbeitgebern aus den unterschiedlichsten Bereichen in Kontakt. Der jährliche Berufsorientierungstag für die höheren Klassen und weitere Aktivitäten ergänzen das Portfolio. Das Ziel dabei: Schüler mit den Unternehmen in Kontakt bringen und ihnen ein realistisches Bild der Ausbildungsberufe vermitteln. Jetzt ist ein weiterer Baustein hinzugekommen. Im Rahmen der Initiative Kurs-Zukunft-Diepholz des Landkreises Diepholz hat die Oberschule am Dienstag eine Kooperationsvereinbarung mit dem Getränkeproduzenten Lütvogt unterzeichnet.

Dass die Wahl auf das Familienunternehmen fiel, war im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend, denn das Firmengelände befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Schule. Aber auch inhaltlich gibt es viele Gemeinsamkeiten. Bei Lütvogt hat neben dem wirtschaftlichen Erfolg die Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Sie zeigte sich zuletzt bei der unter ökologischen Gesichtspunkten gebauten und mit einem Biodiversitätsdach versehenen Logistikhalle (wir berichteten). Die Oberschule setzt ebenfalls einen ihrer Schwerpunkte auf das Thema Natur und Umweltschutz und wurde aufgrund ihrer Aktivitäten und Ziele in diesem Bereich 2018 als Naturpark-Schule zertifiziert.

Gemeinsame Projekte gab es in der Vergangenheit schon, auch beim Berufsorientierungstag ist die Firma Lütvogt immer mal wieder in der Oberschule zu Gast. Über die Initiative Kurs-Zukunft-Diepholz soll diese Zusammenarbeit nun in feste Strukturen gegossen und intensiviert werden. Während des gesamten Schuljahres sollen Unterrichtsthemen künftig auch am praktischen Beispiel der Firma behandelt werden. Die Schüler sollen nicht nur die Theorie aus Büchern lernen, sondern auch den Bezug zur Arbeitswelt herstellen.

So könnten Schüler beispielsweise im Unterricht eine eigene Qualitätskontrolle der Bio-Getränke Lütvogts machen und sich dabei mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzen oder im Technikunterricht das Thema Energie am Beispiel des Unternehmens beleuchten, nannte Christoph Merschhemke einige Beispiele. Er ist Geschäftsführer des Instituts Unternehmen und Schule aus Bonn, das die Kooperation im Auftrag des Landkreises begleitet.

„Wir finden es gut, dass die Lernpartnerschaft mit Lütvogt den Unterricht in verschiedenen Fächern in Richtung betriebliche Wirklichkeit öffnet. Wir setzen dabei auf das motivierende Element, dass unsere Schülerinnen und Schüler unseren neuen Kooperationspartner mit Freude entdecken“, erklärte Peter Schneekönig, der an der Oberschule die Berufsorientierung federführend verantwortet. Die Vereinbarung passt laut Schulleiter Frank Klausing genau ins Berufsorientierungskonzept der Schule. „Wir möchten die Jugendlichen wieder stärker für die Chancen sensibilisieren, die mit einer betrieblichen Ausbildung direkt nach einem Abschluss verbunden sind“, so Klausing. In den vergangenen Jahren begannen laut Schneekönig 30 bis 40 Prozent der Absolventen eine betriebliche Ausbildung.

Aber auch das Familienunternehmen, das laut Geschäftsführer Dirk Lütvogt derzeit 250 Vollzeit- und über 30 Teilzeitkräfte beschäftigt, profitiert. Zwar gelang es bisher, die 18 Ausbildungsplätze in sieben Berufsbildern zu besetzen, doch ganz einfach ist das laut Fiona Wiedemann, Personalverantwortliche bei Lütvogt, nicht. Um neue Azubis zu rekrutieren, wirbt das Unternehmen bei Berufsbildungsmessen, bietet Praktika an und war 2019 auch beim Speed-Dating der Agentur der Arbeit dabei. „Das war sehr erfolgreich“, berichtete Wiedemann. Mit der Kooperation gibt es nun eine weitere Möglichkeit, bei jungen Menschen Interesse für das Unternehmen zu wecken. Lütvogt: „Wir wären dumm, wenn wir diese Kooperation nicht nutzen würden.“

Vor der Unterzeichnung hatten sich Schule und Unternehmen mehrfach getroffen, um die Ziele und Inhalte der Zusammenarbeit abzustimmen. Die Umsetzung mit entsprechender Anpassung der Lehrpläne soll nach den Sommerferien im neuen Schuljahr beginnen.