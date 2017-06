„Nimm dir Zeit für Strand und Meer, Mann und Sohn“

Katharina Wedler wurde am Sonntagvormittag von Kindern, Eltern, Kollegen und Vertretern aus Politik und Gesellschaft als Leiterin der Kindertagesstätte „Pusteblume“ verabschiedet.

Wagenfeld - Katharina Wedler hat sich ganz und gar den Kindern verschrieben. Würde man, wie bei einem guten Wein, ein Prädikatssiegel für über 40-jährige Reife im Beruf vergeben, käme man auf die Attribute: Offen, warmherzig, organisiert, empathisch, mit pädagogischem Geschick und äußerst engagiert. Genauso fiel das Lob der zahlreichen Gastredner zur Verabschiedung von Katharina Wedler als Leiterin der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Wagenfeld am Sonntag aus.

Der Sonntagvormittag stand in der Kirchengemeinde unter der Überschrift: Segnung der Schulkinder und Verabschiedung von ihrer langjährigen Leiterin. In unmittelbarem Kontext fand im Gottesdienst vor Eltern, Erzieherkollegen, Kindern und Gästen die Geste statt. Kindergartenkinder und Kollegen von Wedler sangen für sie und ließen der gestandenen Frau die Tränen in die Augen schießen. Davon angesteckt, machten es die Kollegen nach.

Ein hoch emotionales Ereignis für Wagenfeld. Denn es ging eine hoch engagierte und zutiefst zum Wohl der Kinder handelnde Fachkraft. Die Elternvertreter formulierten es in der Kirche so: „Katharina, der Ruhestand ist kein Stehenbleiben, sondern ein ruhiges Weitergehen.“ Pastor Michael Steinmeyer nahm die offizielle Entpflichtung der Leiterin vor. Nach dem Gottesdienst, den rührenden Abschieds- und Dankesworten, den Wünschen für die Zukunft von allen Gottesdienstgästen ging es zum Empfang ins Gemeindehaus.

Maritim geschmückter Gemeindesaal

Der volle Umfang von Wedlers Führungsposition fand hier mit rund 27 Mitarbeitern, ehemaligen Kolleginnen, KiTa-Leiterinnen des Kindertagesstätten Verbandes Grafschaft Diepholz, Elternvertreter und Gemeindevertreter seine Rückschau. Der Gemeindesaal, maritim geschmückt mit Liegestuhl an den Strand von Zandvoort geträumt, das Hefeweizen Wedler gereicht, durfte sie Platz nehmen. Steinmeyer unterstrich: „Wir haben heute zwei Gastgeber, den Kindertagesstätten-Verband und die Kirchengemeinde Wagenfeld und viele möchten zu ihrer Person etwas sagen.“

Stellvertretende Vorsitzende des KiTa-Verbandes Christine Lührs fasste zusammen: „Sie haben ein hohes Maß an Fachwissen, sind einfühlsam, teamfähig und wissen, wo es langgeht. Sie haben das Profil der KiTa „Pusteblume“ geprägt“. Aus den Ausführungen kristallisierte sich, dass Katharina Wedler als Qualitätsbeauftragte dem Kindertagesstätten-Verband erhalten bleibt und damit die pädagogische Leitung von Birgit Greve unterstützt.

Greve moderierte die Entlassfeier und freute sich schon auf die erneute Zusammenarbeit, denn die zwei kannten sich aus gemeinsamer Zeit in Diepholz. „Sie haben in Wagenfeld mitgestaltet und trotz Wechsel in der Trägerschaft der „Pusteblume“ immer den Kontakt zur Kirchengemeinde gesucht. Ihre Kommunikation ist klar und im Hinblick auf das Wohl der Kleinsten“, meinte Steinmeyer und bezeichnete Wedler als „beherzte“ Frau im wahren Sinn des Wortes.

Kreye lobt Zusammenarbeit

Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye lobte die ausgezeichnete, konstruktive Zusammenarbeit mit Katharina Wedler und ergänzte: „Den Job mit so vielen Kindern und rund 27 Mitarbeitern möchte ich nicht machen“, bekundete er damit seine Hochachtung. „Sie haben die KiTa in Wagenfeld zum Aushängeschild gemacht.“ Kollegen, Mitarbeitervertretung und Kolleginnen aus benachbarten KiTas schlossen sich den Worten und mit Dank an. Leiterin der KiTa in Ströhen Inge Thielemann-Rewald resümierte: „Ich habe viel von Dir bekommen, einen Freund.“

Die Kollegen schenkten zum Abschied ein „Wenn-Buch“ mit vielen erfüllbaren und vor allem realen Wünschen in Form von Ratschlägen und Gutscheinen. Ihr Hauptwunsch für die Frau, die ab dem Jahr 1970 mit dem Vorpraktikum in St. Michaelis in Diepholz ihren Lebensweg stringent für die Pädagogik strickte: „Katharina, nimm dir Zeit für Strand und Meer, Mann und Sohn.“

