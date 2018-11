Junge Pianisten geben grandioses Klavierkonzert mit Werken von Chopin

Wagenfeld - Von Simone Brauns-Bömermann. Alles passte: der Rahmen in der Wagenfelder Auburg, die Stücke von Frédéric Chopin und die Hingabe der jungen Pianisten der Klavierschule Caroline Häberle aus Diepholz. Etwa zwei Stunden unterhielten die 7 bis 18 Jahre alten Nachwuchsmusiker am Samstagabend ihre Zuhörer.

Häberle moderierte das Konzert und versäumte es nicht, ihren Schülern vor dem Auftritt ein paar nette Worte ins Ohr zu flüstern und ihnen aufmunternd auf die Schulter zu klopfen. Ergänzend zu den Stücken, die ihre Schüler spielten, informierte sie über das Leben Chopins sowie Bedeutung und Rezeption seiner Werke. Er sei in einer liebevollen Familie aufgewachsen, sei aber arm gewesen und bis zu seinem Tod von Freunden protegiert worden.

Häberle hatte Walzer, Nocturnes, ein Präludium, Impromptus, Ballade und Scherzo – je nach den Möglichkeiten der Schüler – ausgewählt, um den Komponisten zu charakterisieren. Zwischen den Wechseln erläuterte Häberle biografische Zusammenhänge und musikalische Ausdrucksformen Chopins. Heinrich Heine hatte in seinem zehnten Brief „Über die französische Bühne“ 1827 über Chopin geschrieben: „Ja, dem Chopin muss man Genie zusprechen, in der vollen Bedeutung des Worts; er ist nicht bloß Virtuose, er ist auch Poet, er kann uns die Poesie, die in seiner Seele lebt, zur Anschauung bringen, er ist Tondichter, und nichts gleicht dem Genuss, den er uns verschafft, wenn er am Klavier sitzt und improvisiert. Er ist alsdann weder Pole, noch Franzose, noch Deutscher, er verrät dann einen weit höheren Ursprung, man merkt alsdann, er stammt aus dem Lande Mozarts, Raffaels, Goethes, sein wahres Vaterland ist das Traumland der Poesie.“

Häberle und ihren Schülern gelang es hervorragend, den Zuhörern mit ihren Hintergrundinformationen und ihrem Spiel den Kern von Chopins Leben und Schaffen zu vermitteln. Einige Eckdaten brannten sich ein: dass Chopin nach seinem Tod sein Herz von seiner Schwester nach Polen bringen ließ, dass die lyrische Intimität seiner Nocturnes auf den Iren John Field zurückgehen und dass er sich zu seiner Beerdigung das Requiem von Mozart wünschte.

Dass Chopin viel mehr als „perlende“ Etüden oder unkonventionelle Walzer ist, sondern Erfindungskraft, Polyrhythmik, blinde Wut, überwältigende Dramatik und anspruchsvollste Akkordfolge, das transportierten die Schüler phänomenal. Angesichts der anspruchsvollen Werke ist es nicht verwunderlich, dass nicht immer alles glatt läuft. „Wer einmal Bühnenluft schnupperte, weiß, dass es irgendwann passiert“, sagte Häberle, nachdem eine Schülerin, nach einem Blackout wütend auf sich selbst, mit düsterer Mine der Bühne entschwunden war. Dabei hatte sie mit dem Scherzo Nr. 2, Opus 31, b-Moll eines der virtuosesten Stücke des 19. Jahrhunderts fast komplett auswendig und fehlerfrei dargeboten. Zum Gruppenbild lächelte sie aber schon wieder. Aufhören und neu starten, das sei die wahre Schule im Leben, sagte Häberle. Abschließend zollte das Publikum den jungen Pianisten mit frenetischem Applaus seine Hochachtung.

sbb