Neues Gärrestelager für Biogasanlage am Hakes Weg

Von: Melanie Russ

Die Biogasanlage am Hakes Weg in Ströhen soll erweitert werden, mehr Biomasse wird aber nicht verarbeitet. © Russ

Der Wagenfelder Bauausschuss stimmt der Erweiterung des Betriebsgeländes am Hakes Weg in Ströhen zu. Der Betreiber möchte unter anderem ein neues Gärrestelager errichten. Außerdem sollen Vorgaben zu Art und Herkunft der Biomasse geändert werden.

Wagenfeld – Der Betreiber einer Biogasanlage am Hakes Weg in Ströhen möchte diese gerne erweitern. Da der Geltungsbereich des bestehenden Bebauungsplans „Biogasanlagen Ströhen“ dafür zu klein ist, soll er vergrößert werden. Außerdem sollen einige Vorgaben bezüglich der Art und Herkunft der Biomasse geändert werden. Der Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung zu, das Änderungsverfahren zu starten.

Die Größe des neuen Plangebiets soll 3,47 Hektar betragen, von denen 3,18 Hektar bebaut werden können. Der Rest ist dem Naturschutz vorbehalten. Die bestehende Biogasanlage am Rand einer Hofstelle wurde zuletzt vor etwa zehn Jahren erweitert. Laut Moritz Richling von der Ingenieurplanung Wallenhorst schließt die jetzt geplante Erweiterung westlich an die Betriebsfläche an und reicht bis an den Varreler Kirchweg.

Im Wesentlichen geht es um die Errichtung eines neuen Gärrestelagers inklusive der Ausweitung der Rückhaltung im Störfall durch einen Wall in südwestlicher Richtung. Außerdem sind eine Mistlagerhalle, Technikcontainer sowie ein Tank zur Annahme von Gülle und ein Tank zur Wärmespeicherung vorgesehen. Der Gesamtinput, also die Menge der Biomasse, die in der Biogasanlage verarbeitet wird, soll laut Richling nicht verändert werden. Allerdings soll die Entfernungsgrenze für die Produktionsflächen beziehungsweise Herkunftsstandorte der Substrate entfallen. Sie müssen also nicht mehr zwingend aus der näheren Region stammen.

Und auch das Spektrum der Biomasse soll erweitert werden. Bislang war im Wesentlichen Ganzpflanzensilage aus Mais, Rüben, Grünroggen, Gras, Sonnenblumen, Hirsen, Sudangras und Silphie zulässig. Künftig sollen auch Rindermist/-gülle, Schweinemist/-gülle, Pferdemist, Tierparkmist, Hähnchenmist, Futterreste, Getreide- und Maisstroh sowie Getreidekörner verarbeitet werden.

Gemäß den Planungsunterlagen können in der Biogasanlage bis zu 3,68 Millionen Normkubikmeter Biogas pro Jahr erzeugt werden. Es kann direkt vor Ort verstromt oder an einen externen Standort geleitet und dort gespeichert oder genutzt werden.

Der Änderungsentwurf des Bebauungsplans erlaubt Anlagen zur Vergärung von jährlich bis zu 25 000 Tonnen Biomasse. Darüber hinaus dürfen auf dem Betriebsgelände Lager für abgepresste Gärreste, Ganzpflanzensilage und weitere in der jeweiligen Biogasanlage zu vergärende Pflanzen, Pflanzenteile und Wirtschaftsdünger errichtet werden. Außerdem sind Anlagen zur Lagerung weiterer Energieträger und zur Speicherung von Energie aus regenerativen Quellen zugelassen, wenn keine zusätzlichen Emissionen entstehen.

Die maximale Höhe der baulichen Anlagen wurde im Änderungsentwurf leicht erhöht. Demnach dürfen Fermenter und Nachgärbehälter 15 Meter nicht überschreiten, Gärrestelager dürfen maximal 20 Meter hoch sein, und die Firsthöhe einer Lagerhalle darf höchstens zwölf Meter betragen. Die übrigen Anlagen sollen in der Regel nicht höher als acht Meter sein.

Folgt der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 27. Juni, der Empfehlung des Fachausschusses, folgt die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, in deren Rahmen Einwohner und Behörden Stellung nehmen und Bedenken äußern können.