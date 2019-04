Neuer Bewegungsraum begeistert Turner

Wieder alle Gruppen an einem Platz

+ © Kawemeyer Turnkreis-Gesundheitsbeauftragte Ines Plate (2.v.r.) mit den zertifizierten Übungsleiterinnen (v.l.) Margret Spreen-Kolwey, Annelies Marr, Angelika Seeger, Andrea Feuß, und Sieglinde Wemmel. © Kawemeyer

Wagenfeld – 2018 war ein turbulentes Jahr für die Turnsparte des TuS Wagenfeld. Wegen des Umbaus der Grundschulturnhalle waren die einzelnen Gruppen quasi in alle Winde verstreut, mussten in den Sporthallen am Branntweinsweg und in Ströhen sowie in anderen Räumen etwa in der Oberschule Unterschlupf finden. Das ist nun endlich vorbei. Seit Anfang März sind die beiden neuen Bewegungsräume an der Auburg Schule fertig. „Es ist ganz toll geworden“, freute sich Spartenleiterin Sieglinde Wemmel während eines Ortstermins.