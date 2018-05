Neuer Betreiber für Eiscafé in Wagenfeld gesucht

Gespräche mit einigen Interessenten

+ © Russ Die Fenster des Eiscafés Paradiso in Wagenfeld sind noch immer verhangen. Der bisherige Betreiber möchte es nicht weiterführen, ein Nachfolger wird noch gesucht. © Russ

Wagenfeld - Strahlender Sonnenschein, die Temperaturen steigen – perfektes Wetter also für ein leckeres Eis aus der Eisdiele. Doch die Wagenfelder warten dieser Tage vergeblich darauf, dass das Eiscafé an der Oppenweher Straße öffnet. Wie Heribert Altenwerth, Eigentümer der Immobilie, auf Nachfrage berichtet, will der bisherige Betreiber das Café aus familiären Gründen nicht weiterführen.