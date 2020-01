Neue Zentrale für den Wissensaustausch

SERIE: PROJEKTE IM EFMK „ReviMoor“ soll Forscher noch stärker vernetzen und Daten sammeln

+ Die „ReviMoor“-Projektleiterinnen Anna Bartel und Luise Reiher (v.l.) sowie Assistentin Tanja Boldt-Dröge wollen die Forschung im EFMK noch besser vernetzen und auch die umliegenden Universitäten noch stärker einbinden. Foto: Russ

Ströhen - Von Melanie Russ. Während die übrigen Projekte im Europäischen Fachzentrum Moor und Klima (EFMK) in Ströhen ganz praktisch Möglichkeiten des Moor- und Klimaschutzes erforschen und umsetzen, liegt der Schwerpunkt des vor wenigen Wochen gestarteten Projekts „ReviMoor – Vernetzte Forschung für die Revitalisierung organischer Böden in der Diepholzer Moorniederung“ in der Organisation und Vernetzung.