Boogie-Woogie-Meister Frank Muschalle rockt die Wagenfelder Auburg

Wagenfeld - Von Simone Brauns-Bömermann. Wagenfelds Kulturkreis-Team machte im Foyer der Auburg eine zweite Reihe Bestuhlung auf: Grund war der Besuch des unerreichten Boogie-Woogie-Meisters Frank Muschalle aus Bünde. Der Saal war bereits voll besetzt, die Flügeltüren blieben einfach zum Tanzparkett hin auf.

„Sie wissen ja, Boogie Woogie ist Tanzmusik und Arme-Leute-Musik. Von Armen für Arme“ stieg der locker wirkende Pianist in sein Programm ein. Frank Muschalle war bereits mehrfach in Wagenfeld zu Gast – als Mitglied eines Trios oder wie am Freitagabend mit einem Soloprogramm. Im Publikum saßen Fans und Menschen, die nach dem Konzert Fans waren.

Und wem beim Einstiegsstück schon schwindelig wurde, der musste sich das Konzert über auf jeden Fall fest halten an Tisch oder Armlehne, denn Muschalle tobte mit seinen Fingern über die weißen und schwarzen Tasten wie vom Teufel geritten.

Der Künstler, der inzwischen in Berlin wohnt, gilt als international gefragter Boogie-Woogie-Pianist. Er organisiert aber auch seit Jahren das Jazzfestival auf der Nordseeinsel Spiekeroog. „Boogie Woogie, Blues, Swing, Jazz, das ist alles eine große Familie – und meine“, erklärt er. Geboren ist der Künstler 1969, er entdeckte nach vielen Jahren klassischen Klavierunterrichts mit 19 Jahren den Boogie Woogie für sich.

„Zur Eröffnung war etwas Getragenes, jetzt werde ich den Flügel auf Betriebstemperatur bringen, werde das Tempo erhöhen“, so der Pianist zu Beginn. Frank Muschalle schüttelt sich, steht auf und ruft lautstark „Boogie Woogie“ ins Publikum.

Die Geschwindigkeit, der Einfallsreichtum und das Improvisationstalent des Musikers und vor allem seine Liebe zum Genre sind einzigartig. Hinzu kommt sein Witz, trotz des Körpereinsatzes und der Konzentration. „Wenn ich was Schnelles gespielt haben, spiele ich im Anschluss was noch schnelleres“ so der Pianist. Natürlich erwartete jeder Konzertbesucher genau dann die Ballade, also das langsamere Stück. „I remember you, if you remember me“ war so eins.

Bei Frank Muschalle vibriert der ganze Körper, die Beine sind abwechselnd Taktgeber, der Klavierhocker ächzt unter dem „Stomp“, reiht sich in den Rhythmus ein. „Ja, ich merke, die Stimmung ist gut. Dann will ich mal was Trauriges spielen.“ Das ist eine Hommage an Teddy Wilson, einem Weggefährten von Benny Goodman. Jetzt ist das Konzert beim Jazz angekommen.

Kaum ausgeträumt, ist Schämen für das quasi nichts Tun außer Genießen im Publikum angesagt, während der Künstler sich in Sphären einer schier fast unmöglichen Virtuosität emporschwingt. „Auf so einem schönen Instrument läuft alles wie von selbst“, ist sehr untertrieben, doch der Pianist meint das so. Er erinnert sich an Pete Johnson mit „Rolling Jazz Pete“. Dann legt er bildlich ein wenig weniger Kohle im rollenden Zug des Boogie Woogie nach zu „Take me in your arms“, das sei echt eine Schnulze. Die Übergänge vom Blues zum Jazz und vom Swing zum Boogie Woogie sind fließend.

„Ich war schon als Kind voller Blues“ sagt der Künstler über seine Leidenschaft, die er perfektionierte. Er überrascht selbst erfahrene Boogie Woogie Kenner mit seiner Schnelligkeit, Präzision und nimmt das Publikum gefangen. Wenn James Brown als „Sexmachine“ gilt, ist Frank Muschalle die „Boogie Woogie Machine“. Für Kenner platzierte er bekannte Namen: Albert Ammons, Lloyd Glenn, Meade Lux Lewis, Pionier des Boogie Woogie, um nur einige zu nennen. Muschalle hatte sie aller verinnerlicht, mit heller Haut und „schwarzer Seele“.

Für Frank Muschalle und für den Kulturkreis Auburg, der seit 20 Jahren besteht, war der Abend ein voller Erfolg.