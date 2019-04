Nach 47 Jahren im Ruhestand

+ Armin Besser (Mitte) nimmt nach 47 Jahren Abschied von den Wagenfelder Spinnereien. Für seine langjährige Mitarbeiten danken ihm (v.l.) Geschäftsführer Dietmar Weber, die neue Personalleiterin Dörthe Schulze, Betriebsratsvorsitzende Stefanie Hilke und Geschäftsführer Friedrich Körner. Foto: Russ

Wagenfeld – Armin Besser als Urgestein der Wagenfelder Spinnerein zu bezeichnen, ist sicher keine Übertreibung. 47 Jahre lang war er in dem Unternehmen tätig, in dem er am 1. April 1972 seine Ausbildung begann. Damit war der 64-Jährige der dienstälteste Mitarbeiter des Unternehmens. Jetzt verabschiedete er sich in den Ruhestand.