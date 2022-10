Nach 42 Jahren: Rückzug auf Raten aus dem TuS Wagenfeld

Von: Gerhard Scheland

Teilen

Sport ist ihr Ding: Sieglinde Wemmel hat sich über Jahrzehnte im TuS Wagenfeld engagier. Nun zieht sie sich von ihren Aufgaben zurück. © RUSS, Scheland

Ihren ersten „Job“ als Übungsleiterin übernahm Sieglinde Wemmel vor 42 Jahren. Dann ergab das eine das andere. Unter ihrer Führung wuchs die Sparte Turnen/Gesundheitssport zur größten im TuS Wagenfeld. Nun zieht sich die 63-Jährige nach und nach von ihren Posten zurück.

Wagenfeld – Um das Engagement von Sieglinde Wemmel im TuS Wagenfeld mit nur einem Wort zu beschreiben, muss schon ein bisschen nach dem treffenden Begriff gesucht werden. Was passt? Bemerkenswert? Noch zu schwach. Unermüdlich? Schon besser. Unendlich? Nein, das leider nicht. Denn nach mehr als 40 Jahren als Übungsleiterin oder Funktionärin im TuS zieht sich die vitale Wagenfelderin nun nach und nach zurück.

Auf der Versammlung der Sparte Turnen/Gesundheitssport, die sie über drei Jahrzehnte führte und die sich in dieser Zeit mit mehr als 800 Kindern und Erwachsenen zur mitgliederstärksten Abteilung im TuS entwickelte, gibt sie am Freitag, 7. Oktober, das Amt der Spartenleitung in andere Hände ab. Wieso? „Weil mehr als vier Jahrzehnte für den Sport ausreichend sind“, sagt Wemmel.

Genauer: Es sind 42 Jahre, in denen die 63-Jährige als Übungsleiterin diverse Sportgruppen im TuS Wagenfeld führte. Für Kinder, Erwachsene und Rehasportler. Zudem war sie viele Jahre als Damenwartin im Vorstand des Gesamtvereins aktiv. Oft kritisch und pedantisch, zumeist aber mit einem Lächeln im Gesicht, wenn ihre Planungen aufgingen. Neben ihrer ganztägigen Arbeit als Justizangestellte war Sieglinde Wemmel ehrenamtlich in all den Jahren täglich eingespannt und daneben noch zweimal wöchentlich als Übungsleiterin unterwegs.

Die 63-Jährige stand und steht neuen sportlichen Angeboten immer offen gegenüber, setzt sich aber schon seit Jahren besonders für die Förderung des Gesundheitssports im TuS ein. Sie ist ständig auf der Suche nach neuen Übungsleitern, kümmert sich um deren Qualifikation und Fortbildung, spricht mit Mitgliedern, um frei werdende Posten im Vorstand bestmöglich zu besetzen, hält Verbindung zu übergeordneten Sportverbänden, begleitete mit Freude den Bau der Sporthalle mit Bewegungsräumen und nutzte jede sich bietende Möglichkeit, um Zuschüsse für die Arbeit in der Turnsparte zu akquirieren. „Da, wo Sieglinde steht, ist vorne“, loben die Mitstreiter aus der Spartenleitung das Engagement ihrer Abteilungsleiterin. Soll heißen: Bei allen Aktivitäten und Aktionen marschiert die Ehefrau und Mutter von drei erwachsenen Töchtern vorneweg.

Auf der Spartenversammlung startet sie aber ihren schon länger angekündigten Ausstieg auf Raten: Im Rahmen der jährlichen Spartenzusammenkunft stellt die passionierte Sportlerin zunächst einmal ihr Amt als Abteilungsleiterin zur Verfügung. In einigen Wochen folgt der Rückzug aus dem TuS-Vorstand. Natürlich steigt sie nicht aus, ohne sich vorher intensiv um eine geeignete Nachfolge bemüht und an einer Neustrukturierung der Spartenleitung mitgearbeitet zu haben. „Das Modell mit einer klassischen Spartenleiterin und zwei Stellvertreterinnen gehört aber der Vergangenheit an, jetzt werden die Aufgaben in Teamarbeit erledigt“, erläutert die scheidende Chefin. Sie geht davon aus, dass die Neuerungen heute Abend die uneingeschränkte Zustimmung der Mitglieder finden werden.

Weil Sieglinde Wemmel immer gut vorbereitet in öffentliche Auftritte geht, wird sie zu Beginn der Versammlung sicher über ihr langjähriges Wirken für den Sport in Wagenfeld berichten. Über eine Erfolgsgeschichte, die im weiten Umkreis und in Sportvereinen ähnlicher Größe ihresgleichen sucht. Im Jahre 1980, die Turnsparte bestand seinerzeit aus gerade einmal vier Gruppen, stieg die damals 22-Jährige mit der Übernahme von zwei Kindergruppen in die Übungsleiterarbeit ein. „Turnlandschaften gab es zu der Zeit noch nicht, wir haben auf dem Boden, Kasten, Bock und Reck trainiert“, erinnert sie sich.

So viele Gruppe, so viele Freunde: Als Dank für ihr Engagement hat Sieglinde Wemmel schon so manch Blumenstrauß erhalten. © RUSS, Scheland

Weil die Zahl der sportlich interessierten Mitglieder im Laufe der Jahre ständig zugenommen hatte und das Angebot an sportlicher Betätigung immer umfangreicher geworden war, kamen in schöner Regelmäßigkeit neue Gruppen hinzu. „Inzwischen werden im TuS mehr als 50 Kinder-, Erwachsenen- und Gesundheitssportgruppen von knapp 20 hoch qualifizierten Übungsleiterinnen und -leitern trainiert“, skizziert die scheidende Spartenleiterin den aktuellen Übungsbetrieb.

Um ihre eigenen Qualifikationen zu erreichen, investierte Sieglinde Wemmel im Laufe der Jahre enorm viel Zeit. Allein für den Übungsleiterschein Sport in der Rehabilitation, den sie 2004 erlangt hatte, musste sie 180 Lehreinheiten leisten und alle vier Jahre weitere 15 Fortbildungsstunden für die Verlängerung der Lizenz. „Die Nachweise sind sehr wichtig, da unser Verein alle zwei Jahre überprüft wird, ob unsere Lizenzen noch gültig sind“, macht Wemmel deutlich, „erst danach vergeben die Krankenkassen ihr Prüfsiegel.“

Trotz des hohen Zeitaufwandes hat die umtriebige Wagenfelderin nie den Spaß an der Arbeit im und mit dem Sport verloren. Nicht beim Trainieren mit Kindern, aber auch nicht bei den Übungseinheiten mit Erwachsenen. Denn: „Das Lächeln der Kinder ist mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen. Wenn ich in leuchtende Kinderaugen schaue, ist das der größte Dank. Das gilt auch für Erwachsene und ältere Menschen.“