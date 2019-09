Munition explodiert in brennendem Altpapiercontainer

Wagenfelder Feuerwehr drei Stunden in Einsatz

+ In dem brennenden Container am Branntweinsweg befand sich nicht nur Altpapier, sondern auch scharfe Munition. Foto: Feuerwehr

Wagenfeld – Es begann wie ein Routineeinsatz. Um 4.39 Uhr wurden am Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Wagenfeld per Meldeempfänger zum Brand eines Altpapiercontainers am Branntweinsweg alarmiert. Beim Eintreffen stellten sie eine starke Rauchentwicklung fest, wie Feuerwehrpressesprecher Jens Seeker berichtet.