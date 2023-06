Ein Familien- und Teamsport

Von: Simone Brauns-Bömermann

Harmonie und Vertrauen zwischen Pferd und Reiter, Konzentration und Geschicklichkeit und Speed und Race, das ist das Sportliche bei den Mounted Games. © Brauns-Bömermann

In Ströhen geht das erste „Mounted Games“-Turnier über die Bühne. 30 Teams sind am Renzeler Moor am Start.

Ströhen – Mitten im Nichts ganz viel los. Viel Ruhe, gemähte Weide und Musik von Peter Fox, so die Szene. Das ist die Premiere der Sparte „Mounted Games“ mit dem Turnier am Wochenende am Renzeler Weg am Renzeler Moor. „Unser Platz ist einer unserer Pferdeweiden“, erklärt Organisator Simon Keppler und schaut sich am Samstag das durchorganisierte Treiben an.

30 Teams aus ganz Deutschland hatten sich zu den Spielen der Sportart aus Indien, die von den englischen Kolonialherren initiiert wurde, um die Soldaten fit zu halten (wir berichteten), in Ströhen angemeldet. Kein Staub, wie sonst auf Reitplätzen, sondern Sonne, Heugeruch und vorwiegend entspannte Teams aus „Mensch und Pferd“, erwarteten die Zuschauer.

Harmonie und Vertrauen zwischen Pferd und Reiter, Konzentration und Geschicklichkeit und Speed und Race, das ist das Sportliche bei den Mounted Games.

Das Grün ist dieses Mal dem Reglement entsprechend lang genug für sicheren Auslauf, wenn in vollem Galopp die Pferde ins Ziel nach einem Spiel bremsten. Bei der Gestütsschau in Ströhen stellten sich die Mounted Gamer zum ersten Mal dem Publikum. Dort in abgespeckter Version der Reiterspiele.

Im „Backstagebereich“ wird klar, was zur Teilnahme eines Turniers gehört: Das Fahrerlager mit Wohnmobil, Pferdeanhänger, Paddock für die Ponys, Frischwasserversorgung. Und ein Team aus der Familie oder Freunden, das anpackt. Denn Reiter sind gleichzeitig in der Pause Ringrichter, Aufbauhelfer für die unterschiedlichen Spiele und helfen beim Auf- und Abtrieb zum Turnierplatz und retour ins Fahrerlager.

„Meist geht das so“, erklärt Keppler. „Schule oder Job Freitagmittag aus, fertigmachen, losfahren, oft viele Kilometer und am Freitagabend ankommen. Samstag und Sonntag sind meist Turniertage, dann Abreise.“ Das geht nur im Team, versteht sich. Gestartet wurde in Ströhen in den Altersgruppen U12, U17 und Open Class. Gerte und Sporen sind nicht erlaubt und der faire Umgang mit dem Turnierpartner, dem Pony, vorausgesetzt. Bei den unter 12-Jährigen gibt es sogar eine Führzügel-Klasse, das Pony darf am Zügel mit jungem Reiter durch den Parcours.

Am Abreiteplatz geht es entspannt zu bei den unter 12-Jährigen: „Du kannst ruhig nochmal galoppieren“, empfiehlt Mutter und selbst Reitlehrerin aus Leipzig Nora Fehre. Sie ist mit Tochter Anna (8) und Pony „Louise“ (14) angereist und schwört auf die Sportart. „Wir haben in Österreich gelebt und dort die Sportart kennengelernt“, erinnert sie sich. Anna startet im Team Wolfshain und ist eins mit ihrem Pony. „Das war herrenlos und wir fanden es in einem Hühnerstall. Dann haben wir es adoptiert.“ Fehre findet, dass die Entwicklung der Kinder viel reibungsloser läuft bei einer Sportart mit Tier und im Freien.

Aus dem Kommentatoren-Wagen erklingt eine junge Stimme: Das ist ein kleiner Star, Neela auch aus Leipzig. Sie kommentiert, als wenn sie nie etwas anderes getan hätte. Die junge Dame kennt sich in der Welt der Mounted Gamer aus: Letztes Jahr wurde sie mit einem Leihpony bei der Europameisterschaft Siebte in England.

Sie kam zu der Sportart über das Voltigieren: „Mit drei Jahren bin ich voltigiert, dann wollte ich reiten lernen.“ Ihr eigenes Pony heißt „Lila“, ist dreizehn Jahre und hat ein Stockmaß von 124 Zentimetern. Neela hat einen Instagram-Kanal mit Namen „Lila“ und ist nett und erfolgreich.

Die Linienrichter sind auch bei den Jugendlichen streng: „Null Punkte gebe ich nur, wenn es sein muss.“ Das sagt die junge Frau aus dem Norden, die für die Aussage „Lauf, Du dumme Kuh“ – das Pferd war gemeint – in der Arena hörte. „Das muss sofort unterbunden werden“, lautete ihr Urteil.

Die Spiele sind spektakulär: Sackhüpfen im Doppel, Pony rechts, Pony links, zwei Reiter in der Mitte ihre Ponys geführt und ein Bein jeden Reiters gemeinsam in einem Jutesack… „Flinke Füße“ das nächste Spiel. Dort mussten die Reiten über Töpfe laufen neben ihrem Pony.

So geht es nach dem Motto: Spiel, Spaß, Spannung. Und vielleicht ist auch ein Sieg dabei.

