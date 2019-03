Moorwelten suchen Aussteller für Aktionstag

Ströhen – Das Europäische Fachzentrum Moor und Klima (EFMK) feiert 2019 sein fünfjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass plant das Moorwelten-Team rund um die Leiterin des Hauses, Dr. Michaela Meyer, für Sonntag, 11. August, von 10 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür mit buntem Rahmenprogramm für groß und klein. Im Fokus sollen aber insbesondere die Menschen und Projekte im Fachzentrum stehen, die zur positiven Entwicklung maßgeblich beigetragen haben.

Das in Form eines Kranichs gebaute Fachzentrum im Herzen der Diepholzer Moorniederung bündelt verschiedene Projekte und Institutionen unter einem Dach. Es habe sich dank des Engagements der immerhin 28 Mitarbeiter insbesondere für den Moor- und Klimaschutz zu einer festen Institution in der Region wie überregional entwickelt, heißt es in einer Mitteilung der Moorwelten.

Beim Tag der offenen Tür möchten die Mitarbeiter sich, ihre Projekte, Aufgaben und die neuesten Entwicklungen allen interessierten Besuchern präsentieren. Außerdem werden kulinarische Spezialitäten verschiedener Direktvermarkter aus der Region angeboten und die Vielfalt der touristischen Möglichkeiten in der Region vorgestellt.

Angegliedert an die Veranstaltung ist der Tag des Moores, den der Arbeitskreis Moortourismus initiiert hatte, um die touristische Vermarktung der besonderen Moorlandschaften zu fördern. Ein buntes Kinderprogramm, Aktionen für die ganze Familie, ein Kunsthandwerkermarkt mit Produkten aus dem Bereich Schmuckdesign, Literatur, Filzarbeiten, Metall- und Holzarbeiten, Führungen, Vorträge, musikalische Begleitung, ein Gottesdienst und eine große Tombola runden den Aktionstag ab.

Interessierte Aussteller, insbesondere aus dem Bereich Direktvermarktung sowie Kunsthandwerk, können sich noch bis Ende April unter Telefon 05774/9978220 oder per E-Mail an info@moorwelten.de melden.

Weitere Informationen

www.moorwelten.de