Moorwelten in Ströhen in finanzieller Schieflage

Von: Melanie Russ

Dunkle Wolken über dem Europäischen Fachzentrum Moor und Klima in Ströhen. Das Geld reicht fürs laufende Jahr nicht mehr, die Gemeinde Wagenfeld soll finanziell einspringen. © Russ

Dem Europäischen Fachzentrum Moor und Klima (EFMK) in Ströhen fehlen trotz jährlicher Zuschüsse der drei Gesellschafter in diesem Jahr bis zu 125 000 Euro. Nach der Sitzung des Finanzausschusses deutet sich an, dass die Gemeinde den Fehlbetrag übernehmen wird. Klar ist aber auch: Eine Dauerlösung ist das nicht. Es muss ein neues tragfähiges Konzept her.

Ströhen – Das Konto ist leer, der Dispo ausgereizt – es steht schlecht um die Finanzen des Europäischen Fachzentrums Moor und Klima in Ströhen (EFMK). Nach jetzigem Stand benötigt es zusätzlich zu den ohnehin jährlich fließenden Zuschüssen dringend eine weitere Finanzspritze in Höhe von bis zu 125 000 Euro. Zahlen wird sie wohl die Gemeinde Wagenfeld als Mehrheitsgesellschafterin allein, denn die beiden anderen Gesellschafter, der BUND Niedersachsen und der Förderverein EFMK, sehen sich nicht in der Lage, sich an dem Fehlbetrag zu beteiligen.

Das EFMK war 2014 mit großen Erwartungen gestartet. Es sollte ein Ort des Forschens und wissenschaftlichen Austausches werden und mit den Moorwelten ein Anziehungspunkt für Touristen und alle, die etwas über die wunderbare Flora und Fauna der Moore erfahren möchten. Defizitär war der Betrieb aber von Anfang an. Die Gesellschafter einigten sich darum auf einen jährlichen Betriebskostenzuschuss ab 2018 in Höhe von 129 400 Euro (Gemeindeanteil 67 600 Euro).

Die Besucherzahlen, eine wesentliche Säule der Finanzierung, erreichten nicht annähernd die zu Beginn – sicherlich sehr optimistisch – anvisierten 20 000 zahlenden Gäste pro Jahr. Ein Höhepunkt wurde 2019 mit rund 10000 Besuchern erreicht. Doch selbst in diesem Jahr betrug das Defizit laut Verwaltung gut 51 000 Euro.

Und dann kam die Corona-Pandemie und mit ihr der Einbruch. Die Moorwelten waren 2020 und 2021 mehrere Wochen geschlossen, Besuche von Schulklassen und anderen Gruppen waren aufgrund der Kontaktbeschränkungen auch darüber hinaus lange nicht oder nur eingeschränkt möglich. So kamen 2020 nur gut 3500 Besucher, 2021 waren es knapp 2100 Besucher. Durch Inanspruchnahmen von Fördermitteln aus den Coronahilfen von Bund und Land und Kurzarbeit konnte das Defizit laut Verwaltung zwar verringert werden, die Maßnahmen konnten die fehlenden Eintrittsgelder aber bei Weitem nicht kompensieren. 2020 übernahmen die drei Gesellschafter zusätzlich zu ihrem jährlichen Zuschuss bereits einen ungedeckten Fehlbetrag in Höhe von 25 300 Euro (Gemeindeanteil 52 Prozent), der Jahresabschluss für das Jahr 2021 weist ein Minus von gut 35 000 Euro auf.

Geschäftsführerin Petra Herrmann hatte 2021 das Konzept des Hauses neu aufgestellt und für die Zeit nach der Corona-Schließungen vorbereitet. Für diese Neuausrichtung und die Fehlbeträge aus den beiden Jahresabschlüssen seien nicht unerhebliche liquide Mittel erforderlich gewesen, berichtet Bürgermeister Matthias Kreye.

Die Verantwortlichen setzten große Hoffnungen darauf, dass die Besucherzahlen mit dem Wegfall der Corona-Auflagen in diesem Jahr wieder steigen und mit den Einnahmen der Fehlbetrag gedeckt werden kann – vergeblich. Bis August kamen nur 1742 zahlende Besucher in die Moorwelten. Zwar ist der Herbst aufgrund der in der Diepholzer Moorniederung rastenden Kraniche traditionell sehr besucherstark, die Beteiligten sind sich aber einig, dass auch ein guter Endspurt die Bilanz nicht retten wird. Der jährliche Zuschuss für 2022 ist bereits aufgebraucht. EFMK-Geschäftsführerin und Verwaltung gehen nach den aktuellen Zahlen von einem weiteren ungedeckten Fehlbetrag von 63 000 Euro bis zum Jahresende aus.

Der Bürgermeister plädiert dafür, diesen Fehlbetrag aus dem Gemeindehaushalt zu decken. Er stellt aber auch klar: Bis zum 1. Januar 2023 muss zwingend ein tragfähiges Konzept her, und bis dahin muss das EFMK-Team nach Einsparmöglichkeiten suchen und sie zeitnah umsetzen. Denn eine Dauerlösung sollen die überplanmäßigen Zuschüsse definitiv nicht werden.

Die Empfehlung des Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses, die benötigte Summe zur Verfügung zu stellen und damit den weiteren Betrieb sicherzustellen, fiel einstimmig aus. Trotzdem äußerte Thorsten Paulussen (FDP) im Hinblick auf die kommenden Jahre und die steigenden Energiekosten erhebliche Bedenken. „Was bringt uns Wagenfeldern das Moorzentrum eigentlich?“, fragte er. Knapp 130 000 Euro jährlich seien viel Geld – vor allem vor dem Hintergrund der wenigen Besucher und der vielen in der Gemeinde noch anstehenden Investitionen, von denen die Einwohner etwas haben. Ortskernsanierung, Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wagenfeld, Erweiterung der Grundschule Wagenfeld sind nur einige der zeitnah geplanten Vorhaben.

„Ich würde die Reißleine ziehen und alles kleiner fahren“, sagte Paulussen. Das bedeutet für ihn zum einen ein Konzept, mit dem der Förderzweck erhalten bleibt. Denn der Bau des EFMK wurde mit EU-Mitteln gefördert und muss noch bis 2027 seinen ihm bestimmten Zweck erfüllen. Ansonsten müssen Fördermittel zurückgezahlt werden. Zum anderen muss aus seiner Sicht die Personalstärke in den Moorwelten kritisch hinterfragt werden.

Die endgültige Entscheidung über die Bereitstellung der Mittel wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 4. Oktober, in der Turnhalle der Grundschule Ströhen fällen. Beginn ist um 19 Uhr.