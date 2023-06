Moorpadd in Ströhen: Auf den Spuren von Mooglüh und Mysterien

Von: Melanie Russ

Eine Brücke aus beweglichen Elementen simuliert, wie es ist, über wackligen Moorboden zu gehen. © Russ, Melanie

Der Moorpadd im Neustädter Moor in Ströhen ist nach seiner umfassenden Renovierung wieder geöffnet. Auf einer Wanderung durchs Moor erfahren die Besucher Interessante über Moor- und Klimaschutz, aber auch über Moorleichen und Mystik.

Ströhen – So schaurig, wie es Annette von Droste-Hülshoff in ihrer Ballade beschreibt, ist’s gar nicht, über’s Moor zu gehen. Jedenfalls nicht, wenn man über den Moorpadd im Neustädter Moor wandert – obwohl dort neuerdings auch Moorleichen, Mystik und ein Irrlicht namens Mooglüh eine Rolle spielen...

Auf dem 2009 errichteten, 1,3 Kilometer langen Moorlehr- und Erlebnispfad, der am kleinen Aussichtsturm Langer Berg in Ströhen startet und endet, geht es zu Fuß über Moorboden, kleine Pfade, Brücken und die Moorloipe durch das Naturschutzgebiet – entweder jederzeit allein oder in einer geführten Gruppe. In den vergangenen Monaten wurde er runderneuert und jetzt offiziell wieder eröffnet. „Ich finde, es hat sich gelohnt“, bewertet Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye das Ergebnis der 151 000-Euro-Investition, die mit 92 000 Euro Förderung nach der Zile-Richtlinie kofinanziert wurde.

Dass der Moorpadd nun wieder allen Interessierten kostenlos offen steht, freut auch den Kooperationspartner BUND, der ihn unterhält. „Das Neustädter Moor ist eines der schönsten und am besten erhaltenen Hochmoore in Niedersachsen“, sagt Luisa Stemmler. „Es ist eine wunderschöne Kulisse, um bei Führungen einen Einblick in die Bedeutung der Moore zu geben.“ Und weil der Moorpadd die Besucher gezielt durch das Moor leite, nehme er zudem den Druck von den Brutgebieten und trage somit auch indirekt zum Naturschutz bei, ergänzt Peter Germer, Leiter des BUND Diepholzer Moorniederung. Er dankt Verwaltung und Gemeinderat dafür, dass sie den Moorpadd eingerichtet haben und weiterhin erhalten. „Das macht nicht jede Gemeinde.“

Während der Renovierung wurden, wo es nötig war, das Holz der Stationen und des Bohlenwegs ersetzt, und neue Sitzbänke aus Holz geschaffen. „Das hört sich so einfach an“, so Kreye. Es sei aber eine Herausforderung, so eine Infrastruktur in einem Naturschutzgebiet zu errichten und zu betreiben.

Martin Hallermann, dessen Ströher Zimmerei die Arbeiten ausgeführt hat, kann das nur bestätigen. „Da kommt vieles auf einen zu, mit dem man nicht gerechnet hat. Man musste sich oft Gedanken machen, wie man eine Sache löst.“ Es fing schon damit an, dass das gesamte Material von Hand in das Naturschutzgebiet transportiert werden musste. Die Maschinen wurden per Stromaggregat angetrieben. Und vor allem bei der Erneuerung der Bohlen in einem besonders feuchten Bereich war gutes Timing gefragt. „Ein paar Tage, nachdem wir fertig waren, war das Wasser schon bis an die Bohlen gestiegen“, berichtet Martin Hallermann.

Die neuen Bohlen sorgen dafür, dass die Besucher auch die nassen Bereiche trockenen Fußes durchqueren können. © Russ, Melanie

Während im Moor gehämmert und geschraubt wurde, hat die Arbeitsgruppe für Naturschutz und Landschaftspflege des BUND das Konzept inhaltlich überarbeitet und unter anderem die Schautafeln an den 20 Stationen erneuert und erweitert. Dabei habe man großen Wert auf eine einfache Sprache und viele Bilder gelegt, erläutert Theresia Kosche. Einzelne Stationen wurden mit Hörboxen ausgestattet.

Neu ist die Station „Moorleiche“, an der erklärt wird, wie Moorleichen entstehen und was es mit „Moora“, der Leiche aus dem benachbarten Uchter Moor auf sich hat. „Danach wird immer gefragt, darum haben wir es als Station aufgenommen“, berichtet Luisa Stemmler. Gleiches gilt für das Thema Moormystik.

Die Informationen zum Moorschutz und Klimaschutz wurden aktualisiert und erweitert. Weil die komplexen Themen nicht in aller Ausführlichkeit auf den Schautafeln behandelt werden können, weisen eingebettete QR-Codes den Weg auf die Website des Moorpadds, wo Interessierte weitere Informationen finden. Und ein neues Maskottchen hat der Moorpadd auch: Mooglüh, ein kleines bläuliches Irrlicht, das die Besucher von Station zu Station begleitet.

Luisa Stemmler (Mitte) führte bei der offiziellen Eröffnung des renovierten Moorpadds über den 1,3 Kilometer langen Pfad unter erläuterte, was neu ist und welche Geheimnisse das Neustädter Moor bietet. © Russ

Ortsvorsteher Reinhard Heider ist von dem neuen Konzept begeistert. „Ihr habt etwas Tolles geschaffen und damit einen Beitrag zum nachhaltigen Tourismus geleistet“, lobt er. Während der offiziellen Eröffnung erinnerte er an die enge Beziehung, die die Ströher von jeher zum Moor hatten, dem sie mit viel Schweiß Ackerland abrangen, in dem sie dank des Torfabbaus Arbeit fanden. Und er berichtete davon, dass sie schon früh und ganz ohne Wissenschaft erkannten, dass die Austrocknung der Moore das Wetter und Klima verändert.

Der Moorpadd im Neustädter Moor ist in das Naturerlebnis-Angebot „Spurwechsel“ eingebettet, zu dem auch die Ströher Moorbahn gehört, die direkt am Startpunkt des Moorpadds hält und ihrerseits einen Anschluss zu den Aueland-Draisinen aus der Stadt Rahden hat. Außerdem befindet sich gleich neben dem Moorpadd die BUND-Schäferei mit Ausstellung.