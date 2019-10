Moore als Quelle der Inspiration

Regionale Künstler richten Gemeinschaftsausstellung in Ströhen aus

+ Die Faszination des Moores aus künstlerischer Sicht spiegelt sich in einer Ausstellung wieder. Foto: Carsten Linde

Ströhen – Das Moor als Quelle von Inspiration erfahren, die Faszination und die einzigartigen Stimmungen der Landschaft und des Naturraums in Bildern und Exponaten festhalten: Das haben mehrere renommierte Künstler aus der Region gemacht. Sie stellen vom 17. Oktober bis zum 30. November anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Europäischen Fachzentrums Moor und Klima (EFMK) ihre Kunstwerke zum Thema „Flügelschlag – Eine Hommage an das Moor“ im Besucherzentrum der Moorwelten in Ströhen aus.