Mit der Moorbahn zum Aussichtsturm

27 „Ehemalige“ kamen bei Klassentreffen im Lokschuppen und den „Moorwelten“ zusammen

+ 27 „Ehemalige“ der Entlassklassen 9 Sa und 9 Sb des Jahrganges 1969 der damaligen Mittelpunktschule in Wagenfeld kamen in Ströhen zu einem Klassentreffen zusammen. Mit dabei war auch die frühere Klassenlehrerin Helmtraud Schneemann (2.v.l.). Foto: Scheland

Wagenfeld – Obwohl sich die meisten Ehemaligen der Entlassklassen 9 Sa und 9 Sb des Jahrganges 1969 der früheren Mittelpunktschule an der Oppenweher Straße in Wagenfeld in den vergangenen fünf Jahrzehnten nie ganz aus den Augen verloren haben, wollten 27 der damals gut 50 Schülerinnen und Schüler sich jetzt das Jubiläumsklassentreffen aus Anlass der 50. Wiederkehr des letzten gemeinsamen Schultages nicht entgehen lassen.