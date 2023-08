Mörderische Geschichten und Seemannsgarn in der Auburg

Von: Melanie Russ

Die Band Lichtenstein spielt Hits und weniger bekannte Songs von Leonard Cohen. © Lichtenstein

Der Wagenfelder Kulturkreis Auburg hat im zweiten Veranstaltungshalbjahr jede Menge zu bieten: Kulturfrühstück, mörderische Geschichten bei Kaffee und Kuchen, Seemannsgarn und die Hits des legendären Leonard Cohen.

Wagenfeld – Der Kulturkreis Auburg in Wagenfeld steht in den Startlöchern für das zweite Veranstaltungshalbjahr. Es gibt wieder ein Kulturfrühstück, mörderische Geschichten bei Kaffee und Kuchen, Musik und Comedy rund um die Seefahrt und das Beste des legendären Leonard Cohen, interpretiert von der Band Lichtenstein.

Wie immer beginnt die Veranstaltungsreihe in der historischen Auburg mit einer Vernissage. Gezeigt werden ab Sonntag, 10. September, Bilder von Gabriele Dittert. „Talent Monument“ ist die Ausstellung überschrieben, deren farbenfrohe Bilder zum Träumen einladen und Raum für eigene Visionen bieten. Die Vernissage startet um 14 Uhr mit der Begrüßung und einer Einführung von Carmen Finkenstädt, ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Die Musikschule Häberle gestaltet das Begleitprogramm. Der Eintritt ist wie immer frei.

Krimiautorin Jutta Wilbertz will die Besucher Geschichten aus der Giftküche fesseln. © Andrea Brenn

Bereits zum zweiten Mal nach 2022 bittet Krimiautorin und Musikkabarettistin Jutta Wilbertz am Sonntag, 24. September, zur „Mörderischen Kaffeetafel“. Sie liest aus ihren Kurzkrimis, plaudert aus der Giftküche, singt mörderische Lieder zur Ukulele und bezieht auch das Publikum immer wieder mit ein. Die Kaffeetafel ist ab 15 Uhr geöffnet, die Lesung beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Als Highlight des zweiten Halbjahres geht am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr Nagelritz alias Dirk Langer mit seinem Programm „Ahoi und Willkommen!“ in der Auburg vor Anker. Nagelritz steht für modernes Seemannsgarn, skurrile Geschichten und sehnsüchtige Seemannsmusik. Wer bei ihm auf Shantys hofft, wird allerdings enttäuscht. Mit frivoler Doppeldeutigkeit, frechem Augenzwinkern und maltesererprobter Seemannskehle bewegt sich Nagelritz zwischen Comedy, Kabarett und Chanson. Eintrittskarten kosten 18 Euro.

Im November geht es mit zwei Veranstaltungen weiter. Zunächst präsentieren die Schülerinnen und Schüler der Klavierschule Häberle aus Diepholz auf der Auburg-Bühne ihr Können. Beginn ist am Samstag, 11. November, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 18. November, ab 20 Uhr ist die Bremer Band Lichtenstein um den Sänger Effi Geffken zu Gast, die sich auf das Werk des legendären Musikers Leonard Cohen spezialisiert haben. Neben bekannten und eingängigen Songs wie „Halleluja“ oder „Suzanne“ singt Effi Geffken mit seiner rauen, manchmal knarzigen Stimme auch weniger bekannte und sperrigere Titel wie „Who by fire“. Die Eintrittskarten kosten 15 Euro.

Das beliebte Kulturfrühstück mit einem von den Mitgliedern des Kulturkreises wieder reichlich bestückten Büfett beendet das Veranstaltungsjahr am Sonntag, 3. Dezember. Den kulturellen Teil des Vormittags gestaltet der Kulturkreis dieses Mal selbst mit Leta Henderson am Flügel und Karsten Kleemeyer als Rezitator. Die beiden Wagenfelder, die enormen Spaß an Sprache und Klang haben, werden Juwelen aus der deutschen Lyrik und der Welt der Klaviermusik der vergangenen Jahrhunderte interpretieren. Beginn ist um 10 Uhr, Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf zum Preis von 25 Euro.

Eintrittskarten

Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich bei der Kulturkreis-Vorsitzenden Marita Kleemeyer, Tel. 05444/415, E-Mail: marita.kleemeyer@betten-scheland.de, bei der stellvertretenden Vorsitzenden Monika Jahnke, Tel. 05444/1942, E-Mail: kd.jahnke@gmx.de sowie bei der Sparkassenfiliale in Wagenfeld.