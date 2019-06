Mitmachen ausdrücklich erwünscht

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Die Dorfgemeinschaft beleben und dadurch andere Menschen mitreißen, es ihnen gleich zu tun – das hatte sich die Gruppe „Lebendiges Wagenfeld“ bei ihrer Gründung zum Ziel gesetzt. Inzwischen tragen ihre Bemühungen Früchte. Mehrere Wagenfelder planen unter ihrem Dach eigene Aktivitäten.

So möchten Wolfgang Brunkhorst und seine Mitstreiter der Gruppe „Wagenfelder Wildbienen“ zur Verbesserung des Lebensraums der Insekten beitragen und anderen Menschen zeigen, wie auch sie mit kleinen Dingen ihren Teil beitragen können. Denn Mitmachen ist bei dieser wie bei allen anderen Aktivitäten ausdrücklich erwünscht. Der Biologe hat beispielsweise eine Liste mit passenden regionalen Pflanzen zusammengestellt, die in Kürze auf der Homepage von „Lebendiges Wagenfeld“ einzusehen ist.

Die Idee zu dieser Initiative sei ihm gekommen, weil es in Osnabrück ein Bienenbündnis gebe, das die Stadt bienenfreundlicher machen wolle, berichtet Brunkhorst. „Das ist nicht nur etwas für die Stadt“, habe er sich gedacht und sei damit in Wagenfeld auf offene Ohren gestoßen. Auch mit Bürgermeister Matthias Kreye habe er schon über eine Zusammenarbeit gesprochen und erfahren, dass die Gemeinde mit dem Landschaftspflegeverband wegen verschiedener Maßnahmen in Kontakt sei.

Wie sie ihren Garten insektenfreundlich gestalten können, erfahren Interessierte bei der Aktion einer weiteren Gruppe, die die Bemühungen der „Wagenfelder Wildbienen“ ergänzt. Hermine Steenbergen und Ingret Gießelbach möchten unter dem Motto „Happen & Trappen“ langfristig Fahrradtouren (Trappen) zu privaten Gärten in und um Wagenfeld etablieren. In jedem Garten soll ein kleines Picknick (Happen) stattfinden, zu dem jeder Teilnehmer seine eigene Verpflegung mitbringt. „Dadurch sollen sich die Menschen besser vorstellen können, was sie für Insekten machen können. Vorträge sind viel zu theoretisch“, erklärt Hermine Steenbergen. „Die meisten Menschen wollen etwas tun, aber wissen nicht was“, ist sie überzeugt.

Den Anfang machen Hermine und Joost Steenbergen selbst am Sonntag, 7. Juli. Ab 15 Uhr öffnen sie ihren riesigen Garten. Wer teilnehmen möchte, kann sich bis zum 1. Juli bei Steenbergen, Telefon 05444/980413, oder Ingret Gieselbach, Telefon 05444/1770, anmelden.

Eine weitere Gruppe beschäftigt sich mit dem Thema Ehrenamt und der Möglichkeit, ein Netzwerk aufzubauen, über das Interessierte Unterstützung anbieten oder Hilfe bekommen können. Angedacht sind Hilfen im Alltag wie Einkaufen oder Rasen mähen oder etwas Zeit schenken. Hier stehe man aber noch am Anfang, betont Sieglinde Wemmel. Derzeit führe die Gruppe Gespräche mit anderen in diesem Bereich Aktiven, um zu erkunden, ob man gemeinsam etwas bewegen könne.

Das Kernteam von „Lebendiges Wagenfeld“ konzentriert sich derzeit auf zwei eigene Veranstaltungen: das Bürgerpicknick und den lebendigen Adventskalender. Das Picknick haben die Organisatoren dieses Mal auf August verschoben. „Im Mai gibt es einfach zu viele andere Veranstaltungen“, begründet Heike Cording die Entscheidung. Termin ist der 4. August – erstmals ein Sonntag. Samstags seien viele mit Einkaufen, Gartenarbeit und Ähnlichem beschäftigt. Los geht es um 11 Uhr auf der Wiese hinter der Sporthalle am Branntweinsweg.

Der lebendige Adventskalender feierte im Dezember Premiere und war gleich ein Erfolg. „Es ist traumhaft gelaufen. Und wir haben jetzt schon die ersten Anfragen für dieses Jahr“, berichtet Astrid Holtz. Wer sich ebenfalls schon ein Türchen sichern möchte, kann sich über die Internetseite anmelden oder telefonisch bei Heike Cording (05444/5685), Sieglinde Wemmel (05444/858) oder Astrid Holtz (05444/5648).

Das Thema „Grüne Zone“ ruht vorerst, weil es ein wesentlicher Bestandteil des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) geworden ist. Für dessen Umsetzung hat die Gemeinde Förderung beantragt, über deren Bewilligung voraussichtlich erst in etwa einem Jahr entschieden wird. Erst danach sind weitere Maßnahmen möglich. Etwas zeitnaher tut sich etwas in Sachen öffentlicher Bücherschrank. Der ist laut Sieglinde Wemmel fast fertig und soll in Kürze aufgestellt werden.

Weitere Informationen

www.heimatverein-wagenfeld.de/lebendiges-wagenfeld