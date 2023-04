Mit Speed über die Sandbahn in Wagenfeld

Von: Simone Brauns-Bömermann

Teilen

Beim Ostertraining in Wagenfeld: Paul Smith (in Neongelb) und sein Kollege Mitch Goddon sind britischer Meister und Vizeeuropameister in der Gespann-Klasse. © Brauns-Bömermann

Nebeldunst und nasse Luft trafen auf Sandfontänen und Motorsound beim traditionellen Speedway-Ostertraining am Heidering in Wagenfeld. Unter den 60 startenden Motorcross-Fahrern war der amtierende deutsche Meister im Speedkart, Jochen Säfken aus dem Motorsportclub (MSC) Heidering, und das Gespann von Mitch Goddon und Paul Smith, britischer Meister und Vizeeuropameister der Gespanne.

Wagenfeld – Das Fahren auf dem Heidering in Wagenfeld zu Ostern ist Kult und gilt als Training für die Rennen im Verlauf des Jahres. Dass die Rennen auf der Sandbahn immer spektakuläre Bilder bieten, wissen nicht nur Insider, sondern auch die Besucher aus der näheren Umgebung.

Traditionelles Training auf dem Heidering

Am Ostersamstag stand am Vormittag das offene Training auf dem Programm, am Nachmittag folgten die Trainingsrennen in unterschiedlichen Starterklassen. Nach der Mittagspause stand die Startervorstellung auf der Agenda, bevor es für Speedway-Maschinen, Speed-Karts, Flattracker und Gespanne auf das Sand-Rund ging. Unter den 60 Fahrern starteten vier A-Junioren der 50-Kubikmeter- und vier der 125er Klasse. 18-mal gingen Flattracker, sechs Maschinen mit B- und zwei mit A-Lizenz Langbahn, sieben Speedkarts und fünf Gespanne auf die Piste.

Speedway ist ein Familiensport. Hier freuen sich die jungen Fahrer in Wagenfeld auf den Start. © Brauns-Bömermann

Aus dem eigenen Club fuhren Jochen Säfken, Harald Meyer, Ole Hohnholz und Detlef Rempe (alle Karts). Jens Benneker (Sportleiter des MSC Heidering Wagenfeld) startete mit der A-Lizenz Langbahn. Lokalmatador Levin Cording, Bundesliga-Fahrer der Speedway-Klasse, hatte eine Panne beim offenen Training mit seiner Maschine. Vorsitzender Jürgen Stumpe tröstete ihn zur offiziellen Eröffnung der Trainingsrennen nach der Mittagspause: „Es kommen noch andere Trainingsmöglichkeiten dieses Jahr.“ Aus dem MSC starteten zudem Kevin Lück (B-Lizenz Langbahn), Patrick Hermanns (Gespann) und Dennis Möhlenpage und Pascal Hillmann (Gespann).

Event für die ganze Familie

Laut Vorsitzenden Stumpe war das Ostertraining auf dem Heidering wieder ein gelungenes Event für die gesamte Familie. Außer ein paar kleinen „Ausrutschern“ auf der Strecke, bilanzierte der Vorstand keine größeren Unfälle. Das Osterfeuer am Samstag mit Musik und Lichtshow rundete das Ostertraining im Fahrerlager auch für Gäste ab. „Ich wurde mehrfach gefragt, warum wir kein Festzelt mehr haben“, so Stumpe. Fehlendes Geld war die simple Antwort mit Hoffnung auf Sponsoren fürs nächste Jahr. Für den Rettungsdienst des DRK aus Lemförde und die Freiwillige Feuerwehr aus Wagenfeld gab es nur kleine Einsätze.