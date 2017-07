Unabhängig und fair: Direkter Milchverkauf im Kreis Diepholz

Landkreis Diepholz - Milchbauern kämpfen um ihr wirtschaftliches Überleben oder müssen fehlende Gewinne durch das Erschließen neuer Betätigungsfelder ausgleichen. Grund sind zu niedrige Einnahmen beim Verkauf ihrer Ware. Wo im Landkreis Diepholz Alternativen zur Milch aus dem Supermarkt-Regal zu finden sind und wie diese aussehen, erklärt dieser Artikel.

Das steht in diesem Artikel:

Die Tankstellen-Karte für den Landkreis Diepholz

Fragen zu

Milchtankstellen haben sich mittlerweile an mehreren Orten im Landkreis etabliert und versorgen Kunden aus der näheren Umgebung rund um die Uhr mit unbehandelter Rohmilch oder schonend pasteurisierter Trinkmilch. Angefangen hat diese Entwicklung im Mai 2014, als Milchbauer Wolfgang Johanning in Rehden eine Tankstelle eröffnete. Für ihn war es damals ein erster Schritt in die Selbstvermarktung seiner Produkte - auch, um „allen die Möglichkeit zu geben, den Geschmack von Milch in ursprünglicher Form zu erleben“ und sich und seine Arbeit den Verbrauchern gegenüber transparent zu präsentieren.

Nach und nach sind einige Kollegen dem Vorbild Johannings gefolgt und verkaufen ihre Milch an eigenen Tankstellen im gesamten Landkreis. Unsere Übersicht fasst die Angebote zusammen (Stand: Juli 2017) und ermöglicht es, die Automaten möglichst einfach aufzufinden:





Karte von den Tankstellen hier verlinken!!

Fragen zu Verarbeitung, Hygiene und Gesundheit

Milch, die aus Milchtankstellen gezapft wird, befindet sich häufig als Rohmilch im Automaten. Sie wird „Ab Hof“ unter besonderen Anforderungen an die Hygiene angeboten, vor dem Verkauf muss die Milch abgekocht werden, um natürliche Keime abzutöten, die für gesundheitlich angeschlagene Personen gefährlich sein können. [Einschätzung Veterinäramt]

Alternative Formen der Vermarktung

Landwirt Dieter Rempe glaubt indes, dass Direktvermarktung im Hofladen oder an Milchtankstellen immer nur eine Nische füllen kann. Um dem Problem zu niedriger Erzeugerpreise umfassender entgegen zu wirken, hat er gemeinsam mit einigen anderen Milchbauern die Erzeugergemeinschaft Hunte-Weser gegründet. Als Vorsitzender dieser Gemeinschaft will er den Abhängigkeiten traditioneller Verträge neue Methoden entgegen setzen, damit am Ende mehr Geld beim Landwirt ankommt.

+ Dieter Rempe (l.), Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft Hunte-Weser, mit seinem Stellvertreter Wilhelm Haarberg. © Mediengruppe Kreiszeitung / Anke Seidel

Dass Milcherzeuger eigene Wege gehen und sich dabei von großen Molkereien lossagen, beschäftigt auch die Molkerei Grafschaft Hoya, die in Asendorf möglichst naturbelassene Waren aus Milch produziert. Dem Antrag eines Landwirts, in Zukunft einen Teil seiner Milch über Milchtankstellen zu verkaufen und dafür Abgabepflichten zu verringern, stimmte die Molkerei kürzlich zu. [Einschätzung Herr Steinbeck von Asendorfer]