Mehr Raum für Windenergie in Wagenfeld?

Von: Melanie Russ

Teilen

Im Windpark im Ortsteil Neustadt hat die Gemeinde Wagenfeld vor Kurzem ein Repowering möglich gemacht. Ob weitere Konzentrationszonen ausgewiesen werden sollen und können, ist Gegenstand eines nächste Woche startenden Planverfahrens. © Russ

Zehn Windkraftanlagen gibt es derzeit in der Gemeinde Wagenfeld. Dass es mehr werden müssen, ist klar. Die Gemeinde möchte nun die Konzentrationszonen für solche Anlagen neu planen.

Wagenfeld – Die Zahl der Windenergieanlagen in der Gemeinde Wagenfeld ist mit dem Windpark in Neustadt (sechs Anlagen) und vier Anlagen in Ströhen nahe Hespos Wehr noch überschaubar. Die zulässigen Standorte sind über ausgewiesene Konzentrationszonen geregelt, die bislang eine „Verspargelung“ verhindern. Damit neue Anlagen nach Inkrafttreten des „Gesetzes zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergie an Land“ am 1. Februar 2023 nicht ungesteuert im Außenbereich der Gemeinde entstehen, möchte sie von der Möglichkeit Gebrauch machen, ihre Windkraftkonzentrationsplanungen auf den neuesten Stand zu bringen. Dabei ist allerdings Eile geboten. Das Planverfahren muss bis zum 1. Februar 2024 abgeschlossen sein.

Die bestehenden Konzentrationsplanungen der Gemeinde sind zwar bislang in gerichtlichen Verfahren nicht beanstandet worden, sie sind aber etwas in die Jahre gekommen. Seit 2010 – dem Jahr der letzten Änderung – haben sich zum einen die technischen Möglichkeiten weiterentwickelt. Zum anderen hat die Windenergie in der Folge des Ukraine-Kriegs und der Gasknappheit sprunghaft an Bedeutung gewonnen. Mit der erneuten Änderung des Flächennutzungsplans möchte die Gemeinde die Voraussetzungen für eine gezielte Errichtung von Anlagen auf verträglichen Standorten schaffen und Nachbarschaftskonflikten vorbeugen.

Die Ausweisung von Konzentrationsflächen beruht immer auf einer großen Anzahl von Kriterien. Da sich seit 2010 viel verändert hat, empfiehlt die Verwaltung, diese Kriterien noch einmal neu zu ermitteln. Zunächst werden die sogenannten Tabuzonen ermittelt, die für Windenergie nicht geeignet sind. Dabei gibt es zum einen harte Tabuzonen, die aus objektiven Gründen nicht für Windenergie geeignet sind, beispielsweise bereits für Wohnbebauung überplante Gebiete. Hier gibt es keinen Verhandlungsspielraum.

Weniger eindeutig ist die Sache bei den weichen Tabuzonen. Das sind Bereiche, in denen nach dem Willen der Gemeinde aus unterschiedlichen Gründen die Errichtung von Windenergieanlagen ausgeschlossen werden sollen. Den Ausschluss dieser Bereiche muss sie gut begründen. Je kleiner die für die Windkraft verbleibenden Flächen am Ende ausfallen, desto gewichtiger müssen die Gründe sein. Denn jede Kommune muss der Windenergie ausreichend Raum zur Verfügung stellen. Wie viel „ausreichend“ ist, ist regelmäßig Gegenstand von Gerichtsverfahren zwischen Investoren und Kommunen.

Die Flächen, die nach Abzug der harten und weichen Tabuzonen übrig bleiben, werden im weiteren Verfahren daraufhin geprüft, ob es dort wichtigere Nutzungen gibt, die einer Ausweisung als Konzentrationsfläche entgegenstehen. Die Gemeinde muss nicht alle möglichen Flächen ausweisen, sie muss aber darauf achten, dass sie der Bedeutung der Windenergie Rechnung trägt.

Stimmt der Gemeinderat dem Planänderungsverfahren zu, wird in den nächsten Wochen ein erstes Plankonzept erstellt, zu dem im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung auch die Einwohner Bedenken äußern können.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen befasst sich der Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 20. September, in den Moorwelten in Ströhen. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 19 Uhr.