Mehr als 60 Eintragungen bei der Polizei

Eine Auseinandersetzung zwischen Anwohnern einer Siedlung hält die Polizei auf Trab. © via www.imago-images.de

Wenn ein Nachbarschaftsstreit eskaliert: Anwohner einer Siedlung fühlen sich im Streit mit einer Familie von den Behörden nicht unterstützt.

Wagenfeld – Wenn ein ursprünglich gutes Nachbarschaftsverhältnis an einem Streit zerbricht, dann schlägt es oft ins komplette Gegenteil um. Manchmal geht es um Kleinigkeiten, die mithilfe eines Streitschlichters aus der Welt geschafft werden können, manchmal eskaliert so ein Streit aber auch – so wie seit geraumer Zeit im Ortsteil Bockel in der Gemeinde Wagenfeld.

Die Statistik der Polizei bestätigt, dass das Ausmaß der Auseinandersetzung längst über einen „alltäglichen“ Nachbarschaftsstreit hinausgeht. Seit Anfang 2022 sind mehr als 60 Eintragungen verzeichnet, wie Pressesprecher Thomas Gissing auf Nachfrage berichtet. Wie sich diese Eintragungen auf die einzelnen Parteien verteilen, möchte er mit Verweis auf den Datenschutz nicht sagen.

Etwa 20 Anwohner einer Siedlung liegen seit mehr als einem Jahr mit einer Familie im Streit, fühlen sich von ihr inzwischen sogar terrorisiert. Sie berichten von Beschimpfungen, von unzähligen Anzeigen wegen Ruhestörung, Geruchsbelästigung und ähnlichem, von unerlaubten Fotos und Filmaufnahmen von ihren Kindern. Sie seien auf öffentlichen Wegen sogar schon körperlich angegangen worden, Autos seien mit kleinen Steinen beworfen worden, erzählen sie.

Wenn man sich nicht mal abends mit Freunden im Garten unterhalten könne, ohne fürchten zu müssen, dass in Kürze die Polizei wegen vermeindlicher Ruhestörung vor der Tür stehe, dann habe das mit Lebensqualität nichts mehr zu tun. Einige Anwohner, die namentlich nicht genannt werden möchten, sagen vor dem Hintergrund, dass die Familie offenbar ein Luftgewehr besitzt, sogar ganz klar: „Ich habe Angst!“

Die Auseinandersetzungen sind das Eine. Da ist aber auch bei allen Beteiligten das Gefühl, dass sie mit ihren Sorgen und Ängsten von der Polizei nicht ernst genommen werden. „Es gibt immer Ausreden von der Polizei“, sagt eine Anwohnerin. „Die gehen auf unsere Beschwerden gar nicht ein.“ Die Nachbarn kämen dagegen mit allem durch.

Diesen Vorwurf weist Polizeisprecher Thomas Gissing zurück. „Wir nehmen jede Anzeige entgegen und auch ernst“, betont er. Unabhängig davon, wie häufig sich jemand bei der Polizei melde. Wenn der Eindruck entstanden sei, dass die Polizei nicht auf jede Anzeige in gleicher Weise reagiere, sei er falsch, versichert Gissing. Und er betont, dass immer beide Seiten angehört werden. Es werde jede Anzeige gewissenhaft bearbeitet und gegebenenfalls an die jeweils zuständige Behörde weitergeleitet. Gissing weist aber auch darauf hin, dass eine Anzeige nur aufgenommen und die Polizei nur tätig werden kann, wenn ein möglicher Verstoß gegen geltendes Recht vorliegt. Und nicht immer verstoße das, was jemand als unrecht empfindet, auch gegen das Gesetz.

Die Anwohner beklagen unter anderem, dass die Polizei sie davor gewarnt habe, Auseinandersetzungen mit den Nachbarn zu filmen. Brächten sie dann einen Vorfall zur Anzeige, werde das Verfahren eingestellt, weil es ja keine Beweise gebe und Aussage gegen Aussage stehe.

Wie Thomas Gissing auf Nachfrage erläutert, ist es ein sehr schmaler Grat zwischen dem, was noch erlaubt ist und was Persönlichkeitsrechte verletzt. Filme jemand im öffentlichen Raum ganz gezielt eine gerade erfolgende Straftat, um das Material als Beweis den Behörden zu übergeben, werde das von den Gerichten in der Regel geduldet, erläutert er. Nicht erlaubt sei dagegen, ein Nachbargrundstück oder andere Einzelpersonen zu filmen und quasi darauf zu warten, dass sie sich nicht rechtskonform verhalten.

Die besondere Problematik des langwierigen Streits in Wagenfeld ist der Polizei durchaus bewusst. Es habe auch bereits ein sehr umfangreiches Schlichtungsverfahren gegeben, das aber ohne Ergebnis abgebrochen worden sei, berichtet Gissing. „Es gibt auf beiden Seiten keine Einsicht“, ist sein Eindruck.

Hat die Polizei über das Abarbeiten der einzelnen Beschwerden und Anzeigen hinaus Möglichkeiten, auf die Streitparteien einzuwirken? „Wir können nur an beide Parteien appellieren: Versucht, euch zu einigen und miteinander auszukommen“, sagt Gissing.

Eine erste Anlaufstelle für streitende Nachbarn ist meistens auch das Ordnungsamt der Kommune. In Wagenfeld und Ströhen müsse das Ordnungsamt Gott sei Dank nur selten einschreiten, erklärt Bürgermeister Matthias Kreye auf Nachfrage. „In der Regel führen wir dann persönliche Gespräche mit allen Beteiligten, um uns ein eigenes Bild zu machen“, erläutert er das grundsätzliche Procedere. Die entsprechend geschulten Mitarbeiter des Ordnungsamts versuchten dann zu vermitteln. „Wir nehmen das ernst“, betont Kreye. Häufig seien der Verwaltung aber die Hände gebunden, weil es sich um Auseinandersetzungen privatrechtlicher Natur handele und dem Ordnungsamt die rechtliche Grundlage zum Handeln fehle.