MSC Heidering zeichnet Mädchen und Jungen der Grundschule Wagenfeld aus

Medaillen und Preise für die sichersten Radfahrer

+ © Russ Den jeweils besten drei Mädchen und Jungen der zwei Altersklassen überreichten Christa Kaufmann-Grote und Pauly Backhaus vom MSC Heidering Medaillen und Urkunden. © Russ

Wagenfeld - Gewinner sind sie alle, die Mädchen und Jungen der Grundschule Wagenfeld, die Mitte April am ADAC-Jugend-Fahrradturnier teilgenommen hatten. Denn sie haben gelernt, ihr Fahrrad im Straßenverkehr sicher zu beherrschen (wir berichteten). Am Freitag überreichten Pauly Backhaus und Christa Kaufmann-Grote vom ausrichtenden MSC Heidering Medaillen, Urkunden und kleine Preise an die besten der insgesamt 103 Teilnehmer.