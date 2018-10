Maxim Kowalew Don Kosaken singen in St. Antonius

Vorverkauf für Konzert am 2. Dezember startet

+ © Veranstalter Die Maxim Kowalew Don Kosaken sind am 2. Dezember in Wagenfeld zu Gast. © Veranstalter

Wagenfeld - Die Maxim Kowalew Don Kosaken machen am Sonntag, 2. Dezember, im Rahmen ihrer Europatournee „Ich bete an die Macht der Liebe“ in Wagenfeld Station. Ab 19.30 Uhr bringen sie in der St. Antonius-Kirche russisch-orthodoxe Kirchengesänge, ukrainische und deutsche Adventslieder sowie einige Volksweisen und Balladen in stetem Wechsel von Chorgesang und Solo zu Gehör.