Martin Knapp neuer Leiter der Sparkasse Wagenfeld

Von: Melanie Russ

Teilen

Martin Knapp ist neuer Leiter der Kreissparkassen-Geschäftsstelle Wagenfeld. Vorstandsvorsitzender Ralf Finke (rechts) und Regionaldirektor Bernd Ufferhardt (links) wünschen ihm viel Erfolg. © Russ

Personalwechsel in der Wagenfelder Filiale der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz. Martin Knapp hat zum 1. Juli die Leitung übernommen.

Wagenfeld – Die Zweigstelle Wagenfeld der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz hat einen neuen Leiter. Der 55-jährige Martin Knapp hat zum 1. Juli die Verantwortung übernommen und wird nach einer Einarbeitungsphase ab dem 1. August ganz in das operative Geschäft einsteigen.

In den vergangenen vier Wochen stand für den Bohmter das Kennenlernen der Mitarbeiter, der Strukturen und der Technik in der Kreissparkasse – sowohl in Wagenfeld und Ströhen als auch in Diepholz – im Vordergrund, denn er ist kein „Eigengewächs“. Nach Ausbildung und Wehrdienst war Martin Knapp 29 Jahre lang bei einem anderen Geldinstitut tätig und hat dort auch bereits Erfahrung als Geschäftsstellenleiter gesammelt.

Außerdem sei er vier Jahre lang Mitarbeiter-Trainer gewesen, berichtet er. „Das war eine spannende Erfahrung.“ Denn er habe in der Zeit auch viel über sich selbst gelernt, was ihm in seiner Funktion als Geschäftsstellenleiter helfe. Dazu gehörte zum Beispiel die Erkenntnis, dass nicht alle die gleiche Arbeitsweise haben wie er selbst und es vorteilhaft ist, den Mitarbeitern innerhalb eines klaren Rahmens so viel Spielraum wie möglich zu geben.

„Die meisten Mitarbeiter finden das auch gut“, weiß Ralf Finke, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse. Zudem gebe es in Wagenfeld viele langjährige Mitarbeiter, die die Kunden und deren Bedürfnisse gut kennen, ergänzt Regionaldirektor Bernd Ufferhardt, dass es sich lohnt, auf deren Erfahrung zu bauen.

An seiner neuen Aufgabe in der Wagenfelder Filiale reizt Martin Knapp nach eigener Aussage die Mischung aus Bodenständigkeit und Nähe zum Kunden einerseits und modernen digitalen Angeboten andererseits.

Ganz unbekannt ist Wagenfeld der 55-Jährigen übrigens nicht. Als junger Mann habe er viele Wochenenden im Schusterkrug verbracht, erinnert er sich. Und wer abseits der Finanzen mit ihm ins Gespräch kommen möchte, dem rät er, das Thema Auto anzuschneiden – egal ob Young- oder Oldtimer.