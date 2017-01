Von Marschmusik bis Helene Fischer

Wagenfeld - Von Marcel Jendrusch. Der Kameradschaftsnachmittag der Sozialverbands-Ortsgruppe Wagenfeld, der Freiwilligen Feuerwehr Wagenfeld und der Kyffhäuser-Kameradschaft Wagenfeld ist seit Jahrzehnten ein fester Termin im Kalender. Auch in diesem Jahr zog die beliebte Veranstaltung in der Kaiserhalle wieder hunderte von Leuten an.

„Musik ist Trumpf“ – das war nicht nur der Titel einer bekannten Musikrevue im ZDF – das ist auch das jährliche Motto des Kameradschaftsnachmittags. Die Fernsehshow, zunächst von Peter Frankenfeld, dann von Harald Juhnke moderiert, und die Wagenfelder Veranstaltung haben eines gemeinsam: Sie feierten 1975 Premiere. Die Sendung wurde 1981 eingestellt, der Kameradschaftsnachmittag bleibt ein Dauerbrenner mit guten „Einschaltquoten“.

„Ich freue mich sehr, 230 Gäste begrüßen zu können“, sagte Ursula Bredemeier, Erste Vorsitzende des SoVD-Ortsverbands. „Die Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg hatte zwar mehr Gäste und Angela Merkel und Joachim Gauck können wir nicht aufbieten – dafür kann zu uns aber jeder kommen“, führte Bredemeier weiter aus. Musik habe die Menschen immer veranlasst, zusammenzukommen. Das solle in diesem Jahr nicht anders sein. „Abwechslung ist gut für Kopf und Gedanken. Deswegen kommen wir heute hier zusammen und deswegen haben unsere musikalischen Gäste – das Blasorchester Bad Holzhausen – ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.“

Gerd Russ, der die Gäste im Namen der Kyffhäuser-Kameradschaft begrüßte, ging mit einem Witz auf das eisige Wetter ein: „,Ich sage ihnen jetzt bereits zum siebten Mal, dass sie Ladung verlieren‘, sagt der Polizist zum Lkw-Fahrer. ,Und ich sage ihnen zum siebten Mal, dass ich einen Streuwagen fahre‘, entgegnet der Fahrer.“ Auch die Weltpolitik hielt Einzug in die Kaiserhalle: „,Musik ist Trumpf‘ heißt auf Englisch ,Music is Trump‘“, führte Russ weiter aus.

Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye übermittelte den Gästen die besten Wünsche von Rat und Verwaltung. Er lobte die „tolle Tradition“ der Veranstaltung, dankte den Organisatoren und zitierte Friedrich Nietzsche: „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“

Vom Kreisvorstand des SoVD war Ursula Tebelmann, Stellvertretende Kreisvorsitzende, zu Gast. Sie richtete ebenfalls Grüße an die Besucher und wünschte einen vergnüglichen Nachmittag.

Diesen hatten die Gäste ganz bestimmt. Leckerer Kuchen versüßte die Zeit und auch von dem Kaffee wurde ordentlich nachgeschenkt. Genuss für die Ohren gab es dann immer wieder vom Blasorchester Bad Holzhausen. Unter der Leitung von Dirigentin Britta Rohlfing hörten die Besucher zum Beispiel den Marsch „Schönes Prag“, ein Helene-Fischer-Medley und „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens. Auf dem Spielprogramm standen zudem Titel wie „Südböhmische Polka“, „Wien bleibt Wien“ oder „Hinterm Horizont“. Als Moderator und Entertainer fungierte Frank Lange, Erster Vorsitzender des Blasorchesters.

„Wir sind mit dem Nachmittag sehr zufrieden“, zog Ursula Bredemeier am Montag eine Bilanz im Gespräch mit unserer Zeitung. Es war wieder voll und die Stimmung war gut. Auch das Orchester wurde von ihr gelobt, sie würde es definitiv weiterempfehlen. „Die Musiker bestanden aus Jung und Alt und so war auch die Musikauswahl – für jeden war etwas dabei. Das war richtig schön.“