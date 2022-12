Umgestaltung des Wagenfelder Marktplatzes wurde abgespeckt

Von: Melanie Russ

Neuer Entwurf für die Umgestaltung des Marktplatzes: Der ovale Marktplatz neben der Straße Am Markt, das Toilettenhaus, der kleine Platz im Hintergrund an der B239 und die Parkplätze sollen, bis auf kleine Anpassungen, wie geplant umgesetzt werden. Die Marktwege innerhalb des Platzes bleiben zum Teil in alter Pflasterung erhalten.

Die abgespeckte Planung für die Umgestaltung des Wagenfelder Marktplatzes senkt die Kosten um eine Million Euro. Gespart wurde vor allem im hinteren Bereich des Platzes, die Aufenthaltsqualität im vorderen Teil soll erhalten bleiben. Von den 3,3 Millionen Euro veranschlagten Kosten erhält die Gemeinde zwei Drittel von Bund und Land zurück.

Wagenfeld – Ja, die 2018 im integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) für die Umgestaltung des Wagenfelder Marktplatzes veranschlagten 1,3 Millionen Euro waren recht optimistisch. Die 3,3 Millionen Euro, die am Ende der konkreten Planung standen, waren dagegen schon ein dicker Brocken, mit dem man angesichts der extremen Kostensteigerungen in der Baubranche aber wohl leben muss und auch kann. Zumal die Gemeinde zwei Drittel der Kosten über das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ von Bund und Land erstattet bekommt. Die 4,3 Millionen Euro, die bei den Angeboten in der Ausschreibung im Frühjahr ausgerufen wurden, waren dann aber doch des Guten zu viel. Also mussten bei der Umgestaltung Abstriche gemacht werden.

Die abgespeckte Planung stellte Frank Bohmann-Laing von der Wessels und Grünefeld Ingenieurberatung am Dienstagabend im Bauausschuss vor. Ziel war es, eine Million Euro einzusparen, ohne das Konzept aufzugeben. Das ist mit 3,14 Millionen Euro bei wohl verschmerzbaren Anpassungen gelungen. Die verbliebenen Maßnahmen konzentrieren sich auf gestalterische Elemente im vorderen Bereich des Marktplatzes nahe der B239, die Sanierung und Erweiterung der Strom- und Wasserversorgung, die Schaffung von Parkplätzen und die Verbesserung der Verkehrssituation. Sparkassenweg, Am Markt und Gutenbergstraße sollen weiterhin in dunklem Pflaster ausgebaut und der Einmündungsbereich an der B239 übersichtlicher gestaltet werden. Auch die Baumanpflanzungen werden umgesetzt. Das Toilettenhaus wird wie geplant an der Straße Am Markt in Höhe der neuen Bushaltestelle entstehen.

Die weißen Koppelzäune entlang der Straße Am Markt und an der hinteren Grünfläche werden gestrichen, ebenso die aus rein optischen Gründen geplanten diagonalen Streifen auf dem für kleine Veranstaltungen vorgesehenen ovalen Marktplatz im vorderen Bereich des Areals. Die separate quadratische Fläche für den Wochenmarkt entfällt ebenfalls. Der Wochenmarkt kann entweder wie bisher entlang der Marktwege oder auf dem ovalen Marktplatz stattfinden.

Die beiden Marktwege, die mittig über den Platz verlaufen, werden nur im vorderen Bereich in hellem Betonstein gepflastert. Der hintere Bereich bleibt, wie er ist. Der Weg von der Gutenbergstraße zu den Märkten wird nicht begradigt, lediglich der Kreuzungsbereich Gutenbergstraße / Meiersfeld / Zuwegung zu den Märkten wird übersichtlicher gestaltet. Ein Problem ist hier momentan, dass zwei Privatwege und zwei öffentliche Straßen aufeinandertreffen und die Vorfahrtsregelung darum höchst unübersichtlich ist. Das soll bei der Umgestaltung des Bereichs optisch besser kenntlich gemacht werden.

Darüber hinaus stellte Bohmann-Laing weitere Einsparpotenziale vor, die zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht umgesetzt werden sollen. So könnte der Sparkassenweg von der B239 aus nur etwa bis zur Mitte des Marktplatzes ausgebaut und neu gepflastert werden und nicht komplett (Einsparung 130.000 Euro). Die Parkplätze könnten statt Pflasterung in Schotterbauweise errichtet werden (Einsparung 58.000 Euro). Dann müsste man aber mit häufigeren Schäden – sprich: Löchern rechnen, gab Bohmann-Laing zu bedenken. Auf dem kleinen Platz neben der Bäckerei könnte auf Wasserspiel und Sitzmöglichkeiten verzichtet und die ihn umgebende Mauer einfacher gestaltet werden. Das, so Bohmann-Laing, würde aber auch zulasten der Aufenthaltsqualität gehen. Einsparpotenzial: 154.000 Euro.

Die Entscheidung, ob die Gemeinde mit dieser Planung in die Ausschreibung geht, soll der Gemeinderat am 13. Dezember fällen. Gibt er grünes Licht, wird die Ausschreibung bereits einen Tag später starten und bis zum 21. Januar laufen. „Wir möchten vernünftige und ernsthafte Angebote bekommen“, begründete Frank Bohmann-Laing den langen Ausschreibungszeitraum.

Läuft alles nach Plan, könnten die Bauarbeiten am 1. April 2023 beginnen. Bei einer Unterbrechung während des Großmarkts Ende August 2023 soll die Umgestaltung im August 2024 abgeschlossen werden. Dank der Umsetzung in mehreren Bauabschnitten werden der Marktplatz und das Einkaufszentrum durchgängig über die Gutenbergstraße oder die Auffahrt B239 erreichbar sein.

Zeitplan für die Umgestaltung des Marktplatzes 1. Abschnitt: Frühjahr - August 2023

• Anpassung der Trinkwasser- und Stromleitung sowie der Anschlüsse der Schmutzwasserleitung

• Anpassung des Großmarktgeländes inklusive der Marktwege

• Ausbau der Gutenbergstraße und Verbesserung der Verkehrsführung im Kreuzungsbereich Meiersfeld/Zuwegung zu den Märkten

• Errichtung des WC-Technik-Gebäudes an der Straße Am Markt

2. Abschnitt: September 2023 - März 2024

• Fertigstellung des Großmarktgeländes inklusive der Marktwege

• Herstellung der ovalen Marktplatzfläche inklusive der dortigen Parkplätze

3. Abschnitt: Anfang - Juli 2024

• Ausbau Sparkassenweg inklusive Regenwasser- und Schmutzwasserkanal

• Herstellung des Einmündungsbereichs Am Markt/B239, des kleinen Platzes vor der Bäckerei und des Parkplatzes am Busbahnhof

4. Abschnitt: Juni - August 2024

• Pflasterung der Straße Am Markt

• Herstellung der neuen Bushaltestelle