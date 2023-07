Marktplatz Wagenfeld: Erster Abschnitt bald fertig

Von: Melanie Russ

Noch sieht es recht wild aus auf dem Wagenfelder Marktplatz, aber in etwa einer Woche sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. © Russ

Die Bauarbeiten im ersten Abschnitt der Umgestaltung des Wagenfelder Marktplatzes sind im Zeitplan. In wenigen Tagen soll alles fertig sein. Der Wagenfelder Großmarkt kann somit Ende August ohne Einschränkung gefeiert werden. Gebaut wird unterdessen auch an der Schulstraße und an Gemeindestraßen in Ströhen.

Wagenfeld – Es sieht noch nicht so wirklich danach aus, aber der erste Bauabschnitt der Umgestaltung des Wagenfelder Marktplatzes ist fast abgeschlossen. Noch ziehen sich offene Versorgungsschächte durch den Platz, liegen Sandhügel und Baumaterial herum, auch der Ausbau der Gutenbergstraße als wichtige Zufahrt zum Marktplatz ist noch in Arbeit. Ende Juli, so hieß es, soll der erste Abschnitt fertig sein, damit dem Wagenfelder Großmarkt Ende August nichts im Wege steht. Und das wird auch im Wesentlichen eingehalten, wie Bürgermeister Matthias Kreye nach der jüngstenBaubesprechung mit dem Tiefbauunternehmen Rasche auf Nachfrage der Kreiszeitung erklärt.

Die neuen Versorgungsleitungen sind verlegt und haben die Druckprüfung bestanden. Weil man ein paar Tage abwarten musste, ob die Leitungen tatsächlich dicht sind, bevor die Schächte zugeschüttet werden, sah es zeitweise so aus, als gehe es nicht voran. Doch jetzt haben die Abschlussarbeiten begonnen. Laut Matthias Kreye werden sie voraussichtlich zum 31. Juli/1. August abgeschlossen, spätestens aber zum Ende der kommenden Woche. Dann wird der Platz freigegeben, und die ersten Schausteller können anreisen.

Der Ausbau der Gutenbergstraße soll ebenfalls bis Ende nächster Woche, eventuell ein paar Tage später fertiggestellt werden. Dann muss die Firma Rasche nur noch ein bisschen aufräumen, und der Markt kann kommen. „Wir freuen uns riesig auf den Großmarkt und sind schon im Marktfieber“, sagt Kreye.

Grund zur Freude gibt aber nicht nur, weil beim ersten Teil des Umbaus alles so gut geklappt hat. Es fließen auch die ersten Fördermittel für die Ortskernsanierung, deren größte Einzelmaßnahme die Marktplatz-Sanierung ist. Die Gemeinde Wagenfeld hatte die Auszahlung der ersten 1,66 Millionen Euro aus dem Städtebauförderungsprogramm, konkret aus dem Förderstrang „Lebendige Zentren“, für dieses Jahr beantragt und hat inzwischen den Bewilligungsbescheid erhalten, wie der SPD-Landtagsabgeordnete Grant Hendrik Tonne mitteilt. In dem Förderprogramm teilen sich Bund, Land und Gemeinde die Baukosten zu jeweils einem Drittel.

Angesichts der gestiegenen Baukosten hatte der Gemeinderat erst Ende Juni die Erhöhung des Investitionsvolumens für die auf etwa zehn Jahre angelegte Ortskernsanierung von 5,63 Millionen auf 8,3 Millionen Euro (netto 7,7 Millionen Euro) bewilligt. Auch die Förderung wird entsprechend steigen.

Ausbau der Schulstraße und Sanierung von Gemeindestraßen in Ströhen laufen ebenfalls

An mehreren Straßen in der Gemeinde Wagenfeld wird momentan ebenfalls gearbeitet. Seit Monatsbeginn läuft der Ausbau des vierten und letzten Abschnitts der Schulstraße von der Kreuzung Am Entenplatz bis zur Hauptstraße (B239). Die Firma Wragge aus Drebber hatte die Ausschreibung gewonnen und will die Arbeiten bis zum 31. Oktober abschließen. Der Ausbau der Schulstraße hatte im April 2020 mit dem Abschnitt von der Mindener Straße bis zum Hallen-Freibad begonnen.

Gebaut wird derzeit auch an der Schulstraße: Der letzte Abschnitt von der Kreuzung Am Entenplatz bis zur Bundesstraße soll bis Ende Oktober ausgebaut werden. © Russ

Ebenfalls Ende Oktober sollen die nächsten Straßenbauarbeiten im Rahmen der Flurbereinigung Ströhen-Süd abgeschlossen werden. Auch sie haben im Juli begonnen und werden von der Firma Koldewei aus Schwaförden ausgeführt. In diesem Jahr steht die Sanierung der Gemeindestraßen Schulmeisterweg, Luckheide, Wünkers Weg, Rehersort und Poggenpohl auf der Liste. Die Maßnahmen erfolgen jeweils unter Vollsperrung. Die Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke wird laut Verwaltung gewährleistet. Die direkten Anwohner werden jeweils von der ausführenden Baufirma informiert.