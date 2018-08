Manfred Harmsen beerbt „Kaiser Friedrich“ in Wagenfeld-Neustadt

Wagenfeld - Etwas eng wurde es am Sonntagabend auf dem Krönungshügel des Schützenvereins Wagenfeld-Neustadt, als sich die alten und neuen Majestäten samt Hofstaat zur Proklamation hinter Präsident Helmut Spreen versammelten. Unter dem Jubel des Schützenvolks verkündete er, dass alle drei Throne wieder besetzt werden konnten.

Neuer Altkönig ist Manfred Harmsen „der Zuverlässige“. Er setzte sich im Kampf um die Krone gegen André Tönnies durch, der sich mit dem Titel Vizekönig zufriedengeben muss. Der König hob seine Frau Elke mit auf den Thron. Als Adjutanten stehen dem Paar Hartmut und Heike Pieper sowie Horst und Heike Hage zur Seite. Ehrendamen sind Heike Gieslack, Marlies Spreen, Anja Friedrichs und Bärbel Bünte.

Den Jugendkönigsthron bestieg „das Barbie Girl“ Vanessa Windhorst gemeinsam mit Patrick Pieper. Adjutanten sind Lara Feußahrens und Eileen Kleinhans, zu „Ehrendamen“ wurden Jonas Rautenberg und Carsten Strümpler ernannt. Vizekönigin ist Kira Dövener.

Die Regentschaft der jüngsten Schützen haben Schülerkönig Josse Staas-Johann und seine Königin Greta Haese übernommen. Ihnen zur Seite stehen die Adjutanten Levin und Bennet Cording. Vizekönigin ist Nadja Friedrichs.

Vor der Umkrönung hatte Spreen auf ein sehr gelungenes Königsjahr zurückgeblickt. Ausdrücklich dankte er neben dem Hofstaat den Freunden und Bekannten der Majestäten, die diese während des gesamten Jahres begleitet und dafür gesorgt hätten, dass die Residenzen hervorragend geschmückt waren und die Schützen weder hungern noch dursten mussten.

Majestät Friedrich Bünte, der zweite Kaiser in der Geschichte des Schützenvereins, und seine Königin Bärbel hätten die Schützen zum Abschluss ihrer Regentschaft nach allen Künsten der Gastronomie versorgt, lobte Präsident Spreen. „Die Majestät hat es sich nicht nehmen lassen, immer mit einer starken Abordnung bei den Veranstaltungen des Schützenvereins dabei zu sein.“ Sein Gefolge habe stets dafür gesorgt, dass er heile nach Hause gekommen sei, und so habe manche Veranstaltung in seiner Partyhütte ein fröhliches Ende genommen, erinnerte Spreen.

Auch Jugendkönig Jonas Rautenberg verstand offenbar zu feiern und war auf dem Heimweg manches Mal auf die Unterstützung seiner Untertanen angewiesen, wie der Präsident berichtete. „Unsere Jugend ist schon eine tolle Truppe“, lobte er. Sie habe immer mit einer großen Abordnung an den Veranstaltungen des Schützenvereins teilgenommen und sei bei Jugend-Pokalschießen immer erfolgreich gewesen. So sei „die Pistole Rautenberg“ zuletzt beim Jugend-Pokalschießen in Wetschen Tagesbester geworden.

Ein tolles Erlebnis sei das vergangene Jahr, besonders die Teilnahme am Schützenball, sicher auch für Schülerkönigin Emely Lachenicht und ihren Prinzgemahl Jan Brüggemann gewesen, sagte Spreen.

Abschließend dankte der Präsident den Spielmannszügen Sielhorst und Nienburg, die das Fest musikalisch begleitet hatten, und ganz besonders Festwirtin Marita Graß und ihrem Team, die in diesem Jahr zum letzten Mal in dieser Funktion tätig waren.

mer