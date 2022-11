Mamaluna und Zaubergarten ziehen um: Mehr Platz und mittendrin

Von: Melanie Russ

Mamaluna-Geschäftsführerin Michaela Ziegeweid hat in ihren neuen Räumen endlich genug Platz für all ihre Second-Hand- und Neuwaren. © Russ

Der Second-Hand-Shop Mamaluna und der Blumen- und Deko-Shop Zaubergarten in Wagenfeld sind umgezogen. Beide freuen sich über mehr Platz und eine bessere Lage.

Wagenfeld – Zaubergarten steht noch auf dem großen Schild über dem Eingang, doch im Innern sind die Blumen und Deko-Artikel schon kleinen Pullis, Shirts, Hosen und Mützen gewichen. Denn in den vergangenen Tagen ist Mamaluna, der Second-Hand-Shop für Kinderbekleidung und Spielzeug von Michaela Ziegeweid, in die Räume neben dem Lütts-Getränkemarkt in Wagenfeld gezogen. Der Zaubergarten ist unterdessen ein paar Meter weitergewandert – in die freien Räume neben dem Takko.

Das Mamaluna ist bereits seit Dienstag wieder geöffnet. „Wir sollten eigentlich schon im September umziehen“, berichtet Geschäftsführerin Michaela Ziegeweid. Doch weil sich der Umzug des Zaubergartens verzögerte, musste auch sie warten. In der letzten Oktober-Woche ging es dann endlich los. Es sei ganz schön anstrengend gewesen, erzählt sie. Denn die Helfer, die sie für den September organisiert hatte, hatten Ende Oktober keine Zeit. Also habe sie den Umzug zusammen mit Ehemann, Kindern und einer Freundin alleine gewuppt. Ihr Mann habe die neuen Räume renoviert, Tische aus Paletten gebaut.

Und dann begann das Umräumen. „Uns kennt jetzt ganz Wagenfeld“, sagt Michaela Ziegeweid lachend. Denn weil sich die aus Ästen zusammengeschraubten Kleiderständer schlecht auseinander- und wieder zusammenbauen lassen, wurden sie kurzerhand komplett die paar hundert Meter vom alten Domizil in dem kleinen Fachwerkhaus an der Oppenweher Straße über die Hauptstraße zum neuen Laden getragen. Um die 1000 Kartons hätten sie gepackt, sagt Michaela Ziegeweid. Denn neben dem Bestand aus ihrem alten Verkaufsraum gab es auch noch zwei angemietete Lagerräume. „Da haben wir teilweise richtige Schätze gefunden, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe.“ Jetzt ist der gesamte Bestand an einem Ort vereint. Der Umzug war eine Heidenarbeit. „Wir haben aber auch viel gelacht.“

Als einen wesentlichen Grund für den Umzug nennt sie denn auch den Platzgewinn. „Irgendwann war es einfach zu voll im alten Laden. Und wir haben gemerkt, dass wir ein richtiges Lager brauchen“, so Michaela Ziegeweid.

Außerdem sei die Lage der neuen Räume besser, näher am Einkaufszentrum, mit vielen Parkplätzen direkt vor der Tür und ruhiger als an der von Lkw viel befahrenen Oppenweher Straße. Dabei war sie zunächst skeptisch wegen der Nähe zu Kik und Ernsting’s Family, wie sie zugibt. Würden die Kunden noch zu ihr kommen, wenn es wenige Meter weiter günstige Neuware gibt? Doch ihre Stammkunden hätten sie darin bestärkt, den Schritt zu wagen. Sie würden weiterhin kommen. Heute ist sie froh, auf sie gehört zu haben.

Der neue Shop ist jetzt komplett eingerichtet – inklusive gemütlicher Sitzecke. Nur das eigene Schild über dem Eingang fehlt noch. Im Laufe der Zeit soll außerdem der Außenbereich noch schick gestaltet werden. Für die wärmere Zeit schwebt Michaela Ziegeweid zum Beispiel ein kleiner Sandkasten vor, in dem die Kinder spielen können, während die Eltern das Angebot durchstöbern oder bei einer Tasse Kaffee quatschen. Dank der Umzäunung des Außenbereichs, die bleiben soll, können die Kinder dann dort auch ohne Aufsicht toben, ohne dass ihnen etwas zustößt.

Zaubergarten-Filialleiterin Vanessa Vullriede und ihre Mitarbeiterin Nadja Bethke (links) haben alle Hände voll zu tun mit der Einrichtung der neuen Geschäftsräume. © Russ

Während das Mamaluna schon wieder läuft, wird im neuen Zaubergarten noch kräftig gewerkelt und eingerichtet, bevor sich dort am Samstag, 12. November, die Türen öffnen. Auch Filialleiterin Vanessa Vullriede und ihre drei Mitarbeiterinnen hätten sich einen früheren Umzug gewünscht, aber die Renovierung des neuen Domizils habe sich länger hingezogen als erwartet, erzählt sie. „Wir mussten dreimal den Bodenbelag neu aussuchen, weil er nicht lieferbar war“, nennt die Filialleiterin ein Beispiel. Auch die Kühlung komme „kleckerweise“ an, weil es bei einzelnen Bauteilen Lieferschwierigkeiten gebe. Der ganze normale Wahnsinn eben in diesen Zeiten. Trotz allem geht es gut voran. Ein Großteil der Deko-Artikel hat bereits in den Regalen und auf den Präsentationstischen seinen Platz gefunden, ein bisschen Aufräumen noch, und dann geht es 12. November los.

Der Umzug hatte für Vanessa Vullriede zwei große Vorteile. Zum einen sei der neue Standort gleich neben Takko und Rossmann und zwischen den drei Supermärkten eine Verbesserung. „Hier sind wir mitten im Geschehen. Wir erhoffen uns hier etwas mehr Laufkundschaft.“ Außerdem ist in den neuen Räumen viel mehr Platz. „Wir hatten vorher nicht so viele Nebenräume, die Kühlung war draußen.“ Das Mehr an Präsentationsfläche soll auch für eine Erweiterung des bisherigen Blumen- und Deko-Sortiments beispielsweise um Wein und Tee genutzt werden. Was genau hinzukomme, stehe noch nicht im Detail fest, so Vanessa Vullriede. Auf jeden Fall werden es Dinge sein, „die zu uns passen“.