16 Mädchen und Jungen für Kreisentscheid der Tischtennis-Mini-Meisterschaften qualifiziert

Die Tischtennis-Sparte des TuS Wagenfeld hat gestern Vormittag wieder einmal kräftig Werbung für ihre Sportart gemacht. In der Sporthalle am Branntweinsweg richteten Spartenleiter Marco Franz und Olaf Hagedorn die erste Runde der alljährlichen Tischtennis-Mini-Meisterschaften aus. Unterstützung erhielten sie von neun Oberschülern. Laut Marco Franz nahmen etwa 50 Schüler aus den dritten und vierten Klassen teil. Der ein oder andere bleibe jedes Jahr beim Tischtennis hängen und spiele auch im Verein, so Franz. Bei den Ältesten des Jahrgangs 2006/07 machten Mohammed Sagir und Emin Shabanowski den Sieg unter sich aus. Gewonnen hat Letzterer. Im Jahrgang 2008/09 siegte bei den Jungen Maxim Schamber vor Justin Müller, Bennet Cording und Gustav Rempe. Im Wettbewerb der Mädchen sicherte sich Alina Seisenberg den ersten Platz vor Celina Christmann, Louisa Hünecke und Katy-Summer Gahl. In der Altersklasse 2010 und jünger setzte sich Maximilian Schäfer gegen Iljas Bunge, Luan Renzelmann und Porter Osterkamp durch. Bei den Mädchen traten nur zwei Spielerinnen an. Ylenia Schamber gewann gegen Vanessa Vizhaugo. Alle erhielten Urkunde, Medaille und Präsent und sind für den Kreisentscheid am 17. März qualifiziert. Foto: Russ