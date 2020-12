Getränkeunternehmen Lütvogt aus Wagenfeld verzeichnet starken Absatz-Rückgang durch Corona

Wagenfeld – Keine Schützenfeste, keine größeren Veranstaltungen, geschlossene Restaurants – das bedeutet auch: kein großer Bedarf an Getränken. So trift die Corona-Krise auch das Getränkeunternehmen Lütvogt, das mit mehr als 250 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in Wagenfeld zählt, hart. Denn es produziert nicht nur Getränke für Einzelhandel, Gastronomie und Großveranstaltungen, mit seinem Fest-Service stellt es auch Equipment für Veranstaltungen zur Verfügung. Geschäftsführer Dirk Lütvogt nimmt im Interview zur Situation seines Unternehmens Stellung. Die Fragen stellte Melanie Russ.

Wie hat sich der Absatz in diesem Corona-Jahr entwickelt?

Das Familienunternehmen Friedrich Lütvogt hat sowohl im Getränkefachgroßhandel als auch in der Herstellung vergleichsweise hohe Gastronomie-Anteile und war und ist durch den Gastronomie-Lockdown insofern stark betroffen. Die Absatzrückgänge aus dem Gastronomiegeschäft können nicht ansatzweise durch Mehrabsätze im Handel ausgeglichen werden.

Entgegen der ursprünglichen Befürchtung, dass die Leute aufgrund von Corona ihre Einkäufe auf nur eine Einkaufsstätte konzentrieren, haben wir in unseren beiden bi Lütts Getränkefachmärkten eine ausgesprochen gute Entwicklung gehabt. Die Kunden haben uns die Treue gehalten.

Wie stark spüren Sie die Auswirkungen der ausgefallenen Veranstaltungen?

Der in unserem Getränkefachgroßhandel durchaus bedeutende Bereich der Veranstaltungen wurde durch Corona vollkommen lahmgelegt. Unser Team aus dem Fest-Service, das Schankanlagen, Kühlanhänger, Verkaufswagen, Theken et cetera betreut, war in diesem Feld komplett „arbeitslos“ und hat flexibel Aufgaben in anderen Unternehmensbereichen wahrgenommen.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die finanzielle Situation und die Arbeitsplätze in Ihrem Unternehmen?

Aufgrund unserer Unternehmensgröße konnten wir bislang – trotz deutlicher Absatzverluste – nur vom vorbildlichen deutschen Instrument der Kurzarbeit Gebrauch machen. Wir haben im Frühjahr für drei Monate und ab November wieder Kurzarbeit in Anspruch genommen. Sie hilft uns, die Personalkosten zu reduzieren und zugleich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihre Arbeitsplätze zu sichern. Wir haben versprochen, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. Unsere Mitarbeiter haben im Frühjahr bereitwillig Zusatzvereinbarungen zu ihren Arbeitsverträgen unterzeichnet, weil dort das Thema Kurzarbeit bislang noch gar nicht geregelt war. Das alles lief absolut kooperativ, und so waren wir in schwerer Zeit handlungsfähig.

Das Kurzarbeitergeld ist zwar eine gewisse Entlastung für das Unternehmen, kann aber die Schwierigkeiten, die sich aus dem hohen Fixkostenblock eines Industrieunternehmens, das in den vergangenen Jahr viel investiert hat, ergeben, nur unzureichend abmildern.

Für Hilfen in Form von finanziellen Zuschüssen waren wir nicht antragsberechtigt, haben aber über unsere höchst kooperativen Hausbanken öffentliche Corona-Darlehen zur Liquiditätssicherung oder Tilgungsaussetzungen in Anspruch nehmen können.

Sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Hausbanken haben gezeigt, dass man sich in der Krise auf Sie verlassen kann – eine wohltuende Erfahrung in unsicheren Zeiten.

Mussten aufgrund der Corona-Krise geplante Investitionen zurückgestellt werden?

Im Frühjahr haben wir als reine Vorsichtsmaßnahme die Bauarbeiten an unserem neuen Logistikzentrum gestoppt. Seit dem Spätsommer läuft die Vollendung der letzten Baumaßnahmen wieder an. Natürlich muss derzeit in allen Unternehmensbereichen gespart werden, aber erforderliche Instandhaltungen werden durchgeführt und auch zukunftswichtige Investitionen wollen wir nach Möglichkeit umsetzen.

Größere Zukunftsinvestitionen hängen natürlich davon ab, wie lange und stark wir im nächsten Jahr noch mit den Auswirkungen der Krise zu kämpfen haben. Die erstmalige Erfahrung, dass ein äußeres Ereignis wie ein Kometeneinschlag alle Planungen hinfällig werden lässt, wird sicherlich für die Zukunft prägend sein. Wir werden noch umsichtiger agieren und versuchen, mehr „Luft für Unvorhergesehenes“ einzuplanen.

Welche Erwartungen haben Sie an das kommende Jahr?

Für das neue Jahr rechnen wir mit einem extrem schwierigen ersten Quartal. Der Lockdown im Bereich der Gastronomie wird sich vermutlich bis mindestens Ende Februar hinziehen, vielleicht sogar noch den März betreffen. Wir sind hier nicht pessimistisch, müssen aber im Sinne des Unternehmens vorsichtig planen, sofern man hier überhaupt von Planung sprechen kann. Mit einer Aufhebung der Einschränkung im Veranstaltungsbereich rechnen wir frühestens im zweiten Halbjahr. Viele Großveranstaltung werden regulär erst wieder für 2022 geplant, weil hier die Unsicherheiten viel zu hoch sind, insbesondere, wenn eine Veranstaltung hohe Vorlaufkosten hat und vertragliche Pflichten erfüllt werden müssen.

Wie bewerten Sie die Situation Ihrer Partner in der Gastronomie?

Wir hoffen natürlich, dass ganz viele Gastronomen und Veranstalter das noch ungewisse Ende der Krise unterstützt von ausreichend staatlichen Hilfen überhaupt erleben können. Aber verzögerte Auszahlungen der viel gepriesenen November- und Dezemberhilfen bringen viele Betriebe in bedrohliche Liquiditätsschwierigkeiten. Je nach Gastronomieform gibt es über die laufenden Verluste hinaus noch ganz andere unterschiedliche Schwierigkeiten: Viele Mitarbeiter der Branche suchen sich mit zunehmender Dauer der Krise andere Jobs und stehen möglicherweise zur Wiedereröffnung nicht mehr zu Verfügung. Häuser, die sich auf Familienfeierlichkeiten beziehungsweise Veranstaltungen spezialisiert haben, benötigen einen langen planbaren Vorlauf, um wieder auf das Vor-Krisen-Niveau zu kommen. Niemand bestellt heute eine Hochzeitsfeier oder einen Null-Geburtstag für die kommenden Monate, weil alles viel zu unsicher ist.

Die Verbände befürchten leider, dass viele Betriebe die Krise nicht überstehen werden. Und noch weniger werden die Zulieferbetriebe von Gastronomie und Hotellerie thematisiert. Wie steht es um die auf Gastronomie spezialisierten Getränke- und Food-Lieferanten, die Wäschereien et cetera? Diese Betriebsformen sind bislang komplett durchs Raster der Hilfe gefallen. Erst die sogenannte Überbrückungshilfe III verspricht hier Änderungen.