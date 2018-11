Lohnenswerte Erfahrung für Sänger und Löwenherz

Syker Kinder- und Jugendhospiz erhält 2 451 Euro aus Projekt „Wagenfeld singt!“

+ Löwenherz-Botschafter Wolfgang Schmitz (rechts) bedankte sich beim Organisationsteam des Projekts „Wagenfeld singt!“ (v.l.) Wolfgang und Ursel Schenk, Michael Kliche und Leta Henderson mit neuen, bunten Löwenherz-Kalendern für die Spende. - Foto: Russ

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Das Projekt „Wagenfeld singt!“ war gleich in doppeltem Sinn lohnenswert. Für die Sänger aus den verschiedenen Wagenfelder Chören mit ihren unterschiedlichen Musikstilen war es eine neue und inspirierende Erfahrung, gemeinsam ein Konzert vorzubereiten. Das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke, zu dessen Gunsten es am 28. September veranstaltet wurde, darf sich über eine Spende in Höhe von 2 451 Euro freuen. Den symbolischen Scheck überreichten die Organisatoren am Donnerstag an Wolfgang Schmitz, Botschafter des Kinderhospizes.