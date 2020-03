Life Musikpark feiert trotzdem

DJ Fabian Sander stand im Life Musikpark in Ströhen alleine, aber nicht unbeobachtet am Mischpult. Mehr als 34000 Party-Fans folgten ihm per Livestream. Fotos: Christian Kaster

Ströhen – Wie so viele andere Veranstalter musste auch der Life Musikpark in Ströhen am Wochenende seinen Betrieb einstellen. Doch so ganz wollten sich die Verantwortlichen das Feiern nicht verbieten lassen. Wenn die Gäste nicht ins Life kommen können, dann kommt das Life eben zu seinen Gästen, dachten sie sich und verlagerten die für Samstagabend geplante Party kurzerhand in die Wohnzimmer ihrer Gäste – per Livestream über Facebook.

Von der Resonanz waren die Macher begeistert. Mehr als 5 000 Aufrufe habe man mit der „Party“ aus der geschlossenen Disco erreicht und damit mehr als 34 000 Personen in nicht einmal zwölf Stunden, berichtet Christian Kaster, Eventmanager im Life.

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus habe man keine andere Möglichkeit gesehen, als den Discobetrieb einzustellen. „Für uns war von Anfang an klar, dass die Gesundheit aller an erster Stelle steht. Den Betrieb wie gewohnt weiterzuführen, ist für uns aktuell undenkbar“, erklärt Inhaber Martin Kastens. „Trotz einer großzügig dimensionierten Lüftungsanlage und extrem verschärften Hygienebedingungen in allen Bereichen ist das Risiko für unsere Gäste aus meiner Sicht momentan unkalkulierbar“, so Kastens.

Für das Life-Team war es nach eigener Aussage die erste Veranstaltungsabsage in über 30 Jahren Disco-Geschichte.

Dieser Schritt tue jedem einzelnen weh. Denn nicht nur der Inhaber muss auf Einnahmen verzichten.

Der Musikpark habe aktuell mehr als 50 Angestellte, die natürlich auch auf das Geld angewiesen seien, berichtet Kaster. „Unseren DJs wurden innerhalb einer Woche sämtliche Jobs gestrichen. Künstleragenturen und Künstler wissen nicht mehr, wie sie überleben sollen. Für die Branche ist das ganz schlimm.“

„Von 100 Prozent auf null innerhalb von drei Tagen – ich hätte nie gedacht, dass es so schnell gehen kann, von einer der besten Saisons überhaupt zum kompletten Game Over“, sagt Christian Kaster. Viele Gäste hätten über soziale Medien Kontakt aufgenommen und ihr Bedauern über die Schließung ausgedrückt. Die Verantwortlichen und DJ Fabian Sander waren sich schnell einig, dass man „irgendwie einfach da sein möchte“. So entstand die Idee des Livestreams. „Wenn sie nicht ins Life kommen können, dann schenken wir ihnen eben ein bisschen Life, egal, wo sie gerade sind – und wenn sie unter Quarantäne im Bett liegen“, sagt Kaster.

Die spontane Idee wurde am Samstag ab 21 Uhr direkt in die Tat umgesetzt. DJ Fabian Sander stand in der in Neonfarben dekorierten leeren Disco hinter seinem Pult und legte auf, die Gäste konnten am PC oder Smartphone dabei sein und per Kommentarfunktion interagieren, zum Beispiel um sich Musik zu wünschen, die der DJ dann live mixte.

Am Anfang sei er ein bisschen nervös gewesen, gibt Fabian Sander zu. Schließlich schauten ihm über das Internet deutlich mehr Leute zu als üblicherweise in der Disco. „Es war ein richtig komisches Gefühl, vor einer leeren Tanzfläche die angesagtesten Tracks zu spielen, aber gleichzeitig nur Kommentare und Likes dazu sehen zu können. Irgendwie hat sich das in der Situation aber trotzdem richtig gut angefühlt“, berichtet er. „Ich würde es auf jeden Fall noch mal machen.“

Die über 5 000 Aufrufe des Streams und mehr als 400 Kommentare in 90 Minuten bewertet Sander als Mega-Ergebnis.

Auch Christian Kaster ist begeistert: „Wir sind mit nahezu keinen Erwartungen an die ganze Sache herangegangen. Wir wollten unseren Gästen etwas schenken und haben gehofft, dass es nicht schief gehen kann.“

Eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen. Angedacht ist laut Kaster ein Stream an Samstagabenden, wenn die Disco normalerweise geöffnet hätte. Allerdings müsse man noch prüfen, ob das möglich ist.

Wie lange die Disco geschlossen bleibt, ist noch offen. „Wir sind jederzeit bereit – sofern es die Situation zu lässt“, sagt Martin Kastens. „Die Partys sind theoretisch bis zur Sommerpause durchgeplant“, ergänzt Kaster. „Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass wir aufmachen, bevor die Schulen wieder öffnen.“ Also frühestens nach den Osterferien. mer