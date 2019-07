Letzte Vorbereitungen für das Fünfjährige

„Moorwelten“-Team freut sich auf „Tag der offenen Tür“ am 11. August

+ Anlässlich seines fünfjährigen Bestehens lädt das Europäische Fachzentrum für Klima und Moor „Moorwelten“ in Ströhen für Sonntag, 11. August, zu einem vielfältigen Tag der offenen Tür ein. Foto: Moorwelten

Ströhen – Für das Team der „Moorwelten“ gehen die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Europäischen Fachzentrums Moor und Klima (EFMK) in Ströhen am Sonntag, 11. August, in die heiße Phase.