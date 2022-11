Leni Rempe erzählt von brasilianischen Abenteuern und Heimatliebe

Von: Simone Brauns-Bömermann

Die Grundschülerinnen Paula Sofie Wolter, Tilda Binkowski und Lia Bunge lasen für Leni Rempe aus ihrem Buch. © Brauns-Bömermann

Die Wagenfelder Autorin Leni Rempe stellte ihre Bücher „Wie will ich werden. Wenn ich groß bin“ und „Aufbruch!“ in der Aula der Grundschule vor, und 106 Gäste kamen, um von ihren Abenteuern in Brasilien und Passagen aus ihrem neuen Kinderbuch zu hören.

Wagenfeld – Leni Rempe ist Wagenfelderin durch und durch. Ihr viertes Buch „Wie will ich werden. Wenn ich groß bin“ – ein Kinderbuch – versteht sie als Liebeserklärung an ihren Heimatort, in den sie im Februar dieses Jahres zurückgekehrt ist. Am Sonntag stellte sie den schmalen Band und ihr vorheriges Buch „Aufbruch! Die beste Lücke meines Lebenslaufs“ in der Aula der Grundschule Wagenfeld vor 106 Gästen vor. Unterstützt wurde sie durch die drei Grundschülerinnen Lia Bunge, Paula Sofie Wolter und Tilda Binkowski aus der vierten Klasse. Sie lasen aus Leni Rempes Kinderbuch, als ob sie darin „Platz genommen“ hätten, und transportierten die Botschaft an den Ort perfekt.

Stephan Kawemeyer moderierte die Veranstaltung, die die jungen Tanztalente der Gruppe „Dance ‘n’ Fun“ unter der Leitung von Andrea Feuß mit Tanzeinlagen begleiteten. Zum Auftakt „löcherte“ er die Autorin ein wenig. „Seit wann und warum bist Du wieder in Wagenfeld?“, wollte er wissen. Leni Rempe zögerte nicht: „Irgendwann habe ich meine Freunde und Familie so vermisst, dass ich zurückkam. Ich kaufte mir was in Wagenfeld und arbeite hier wieder bei Dr. Bunge.“ Und wie kam sie auf das neue Buchprojekt: „Ich wollte dem Dorf etwas zurückgeben, etwas Gutes tun. Nahm erneut den Stift und schrieb das Kinderbuch.“ Auf die Frage, ob es ein weiteres Buch geben werde, antwortete die Wagenfelderin: „Schau’n wir mal.“

In ihrem vorherigen Buch „Aufbruch! Die beste Lücke meines Lebenslaufs“ nimmt die Wagenfelderin ihre Leser mit auf eine Reise nach Brasilien. Wie es zu dieser Auszeit kam, erzählte sie am Sonntag ebenfalls. Nachdem sie 2019 in Berlin ihr Abitur mit Leistungskurs Spanisch abgeschlossen habe, habe sie Langeweile gehabt. „Da machte ich mich auf mit meinem acht Kilogramm schweren Rucksack nach Brasilien, nach Rio de Janeiro. Nach dem Abitur ist das perfekt.“

Andrea Feuß und ihre jungen Tänzerinnen gestalteten das Rahmenprogramm. © Brauns-Bömermann, Simone

Aus dem auf der spannenden Reise entstandenen Reisetagebuch las sie zu Bildern aus Brasilien. „Ich kam mir vor wie bei ,Goodbye Deutschland‘, und ich musste viele Herausforderungen meistern“, berichtete sie. Sie glaube aber, dass alles aus einem bestimmten Grund geschehe und hadere wenig.

In Rio ist sie mittendrin: unter dem Zuckerhut, mit Blick auf den Jachthafen, nachts die Schüsse aus den Favelas hörend und nah der Copa Cabana. Sie kommt bei Theres unter und taucht in die Mega-Metropole mit allen Sinnen und viel Vorsicht, die sie aus Berlin kennt, ein. „In Berlin drehte ich mich abends immer regelmäßig um, wenn ich allein unterwegs war“, erzählte Rempe. Ihr Reisetagebuch macht Lust auf das große Land.

Sie beschreibt auch die Stationen auf dem Weg nach Brasilien. Die Everglades behält sie dank der Truckerlady, die sie in ihrem Pick-up mitnimmt, in Erinnerung, Miami wegen der Hitze und Schwüle, in der nicht mal Lichtschutzfaktor 100 vor dem Verbrennen schützt.

Mit dem jüngsten Kinderbuch kommt Leni Rempe wieder in Wagenfeld an. Sie widmet auf den rund 40 Seiten, die sie selbst illustrierte, zahlreichen Menschen aus dem Ort ihre Aufmerksamkeit und spürt der Frage nach, wie man als junger Mensch werden will. Ein Wert ist Leni Rempe dabei besonders wichtig: Toleranz allen Menschen und ihren Lebenslinien gegenüber.

Weil sie versprochen hatte, den Verkaufserlös und die Einnahmen des Abends an die Grundschule zu spenden, machte sie zum Ende der Veranstaltung Kassensturz. „Ich kann Schulleiterin Manon Ringe 425 Euro überlassen.“ Ihr Gedanke dahinter: „Hier bin ich zur Schule gegangen, hier soll es bleiben.“