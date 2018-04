Leidenschaftlich und virtuos

Klavierschüler von Caroline Häberle begeistern in der Auburg mit Werken von Mozart und Beethoven

+ Caroline Häberle und ihre jungen Schüler freuen sich über ein gelungenes Konzert in der Wagenfelder Auburg. - Foto: Russ

Wagenfeld - Kraftvolle Töne, so durchdringend, dass sie nicht nur hör-, sondern auch fühlbar sind, entlockt Thomas Dobler dem Flügel. Die Zuhörer spüren sofort, warum die Sonate op. 57 in f-moll einst den Beinamen Appassionata, die Leidenschaftliche, erhielt. Ein Höhepunkt im Schaffen Ludwig van Beethovens war die Sonate am Samstagabend zugleich Höhepunkt und Abschluss des alljährlichen Konzerts der Klavierschüler von Caroline Häberle in der Wagenfelder Auburg.